Após adiar prazo, diretoria do Remo se reúne nesta semana para definir novo executivo de futebol

Após adiar a escolha do departamento de futebol para 2023, a diretoria do Remo deve se reunir nesta semana para discutir o quem será o novo executivo do clube. O encontro ainda não tem data certa para ocorrer, mas foi confirmado por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino.

De acordo com a fonte, o Remo possui alguns cotados para o cargo. Apesar disso, não houve propostas formais a nenhum profissional. A ideia é que, na semana que vem, a diretoria entre em um consenso em relação aos "favoritos" para a posição e ofertas sejam realizadas.

O executivo é um cargo importante na estratégia remista de voltar à Série B na próxima temporada. O profissional será o responsável por articular contratações de jogadores para formar o elenco azulino de 2023.

Próximos passos

Segundo apuração da reportagem, a partir do momento que coordenador técnico e executivo forem definidos, a diretoria vai poder planejar outros dois setores do futebol do clube: a comissão técnica e elenco. Assim que os profissionais estiverem contratados, uma nova reunião será feita para decidir o futuro treinador do Leão. O objetivo é que o nome escolhido para comandar a equipe no ano que vem esteja em sintonia com coordenador e executivo.

A fonte também informou que, apenas após a chegada do novo treinador, a diretoria vai voltar a se reunir para definir futuras renovações de contrato. Os jogadores que defenderam o Remo em 2022 e tiverem vínculos prorrogados para 2023 terão o aval do novo técnico.