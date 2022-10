Remo deve renovar com até sete jogadores para temporada 2023, diz Fábio Bentes

Alguns jogadores que disputaram a Série C pelo Remo nesta temporada devem permanecer no clube para o ano que vem. Pelo menos é o que afirma o presidente azulino, Fábio Bentes. Em entrevista concedida à TV Liberal nesta segunda-feira (3), o mandatário disse que o Leão Azul tem "conversas avançadas" com alguns atletas.

"Dos atletas que estiveram na Série C deste ano, já estamos em conversa em vias de fechamento para a próxima temporada em torno de 5 ou 7 jogadores. Já existem conversas bem avançadas. Prefiro não confirmar o nome de A ou de B até pra isso não atrapalhar as negociações", disse Bentes.

Ainda de acordo com o presidente azulino, o clube negocia a permanência de alguns jogadores que estiveram emprestados ao Leão na última temporada. Estavam nesta condição Igor Moraes, Pablo Roberto, Jean Patrick, Soares, Leandro Carvalho e Thiaguinho. Apesar de não revelar quais desses são alvos do Leão, Bentes disse que negócios dessa natureza são mais complicados de se resolver.

"Muitas vezes, o atleta que veio por empréstimo precisa negociar com a outra equipe. Às vezes não depende só da vontade do atleta ou do Remo, mas sim de um terceiro, o detentor do passe. Temos que tratar isso com toda responsabilidade e cuidado. Sabemos quem desempenhou bem dentro de campo", detalhou Bentes.

Vale lembrar que o Remo já tem contrato com alguns jogadores para a próxima temporada. Nas últimas semanas, o Leão anunciou a renovação de vínculo dos goleiros Zé Carlos e Victor Lube. Além deles, o clube possui acordo com o goleiro Vinícius, o lateral-direito Rony, os volantes Paulinho Curuá e Pingo, além do atacante Ronald.