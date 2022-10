'Regra dos terços': Fábio Bentes revela estratégia para montar elenco do Remo para temporada 2023

O Remo já está de olho na composição do elenco que vai disputar a temporada de 2023. Em entrevista à TV Liberal, o presidente azulino, Fábio Bentes, disse que a equipe que vai defender o título paraense ano que vem deve ser composta por 30 ou 32 jogadores. De acordo com ele, para montar esse time, a diretoria utilizará a "regra dos terços". Veja:

"A ideia é que um terço desses atletas sejam oriundos das categorias de base do clube, um terço de jogadores regionais e apostas e outro terço de jogadores que nós entendemos que estão preparados para disputar a Série C em alto nível, que é o nosso maior objetivo do ano", explicou Fábio Bentes.

Vale lembrar que o Remo já tem contrato com alguns jogadores para a próxima temporada. Nas últimas semanas, o Leão anunciou a renovação de vínculo dos goleiros Zé Carlos e Victor Lube. Além deles, o clube possui acordo com o goleiro Vinícius, o lateral-direito Rony, os volantes Paulinho Curuá e Pingo, além do atacante Ronald.

Uso da base já deu certo no Remo

Na temporada de 2020 o Remo conquistou o acesso à Série B do Brasileirão e chegou em três finais. Naquele ano o elenco azulino era composto por oito jogadores oriundos das categorias de base. Entre os mais importantes na temporada estavam os atacantes Wallace e Hélio Borges, o atacante Ronald e o zagueiro Kevem, além do volante Pingo.