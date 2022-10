Quatro jogos marcam segunda rodada do Parazão feminino; Remo estreia contra o Terra Alta; veja mais

O Campeonato Paraense de Futebol Feminino entra na segunda rodada. Quatro jogos marcam a terça-feira, todos eles no mesmo horário, a partir das 15h30. Depois do Paysandu, agora é o Clube do Remo que faz sua estreia na competição, jogando contra a equipe do Terra Alta, no campo do Ceju. Além deste, jogam Esmac e União Paraense, Pinheirense e Cabanos, Castelo dos Sonhos e Tiradentes.

Para as atletas do Leão Azul, comandadas pelo técnico Mercy Nunes, a estreia tem um peso em dobro, pois o time é o atual campeão da competição e corre atrás do bi, após uma preparação intensa, com direito a contratações e pré-temporada de amistosos bem sucedida, com três vitórias em três partidas realizadas.

De acordo com o treinador, as atletas estão preparadas e vêm de um ciclo positivo de trabalhos, que deixa o time com as características pensadas por ele na busca do bi estadual. “Ganhamos mais uma semana de preparação. Vamos fazer uma alteração agora no nosso planejamento, mas seguimos fortes com os treinos físicos, técnicos e táticos”, disse. O Leão Azul feminino está no grupo B, tido como o "grupo da morte" ao lado de Paysandu, Esmac, União Paraense e Terra Alta.

Remo e Terra Alta se enfrentam no campo 1 do Ceju, enquanto Esmac e União Paraense jogam no campo 3, também no Ceju; Pinheirense e Cabanos se enfrentam no estádio Abelardo Conduru, em Icoaraci, e, no complemento da rodada, Castelo dos Sonhos e Tiradentes duelam no estádio municipal João Rabelo, em Santa Maria.

Jogos da segunda rodada do Parazão Feminino:

Remo x Terra Alta - Centro Esportivo da Juventude-PA - CEJU, 15h30

(Campo 1)

Esmac x União Paraense - Centro Esportivo da Juventude-PA - CEJU, 15h30

(Campo 3)

Pinheirense x Cabanos - Estádio Abelardo Condurú

Abelardo Conduru, 15h30

Castelo dos Sonhos x Tiradentes - Estádio Municipal João Rabelo - Santa Maria PA

Rabelão, 15h30