Após dois anos de paralisação, Remo retorna com programação especial para o Círio de Nazaré; veja

Depois de um intervalo de dois anos, o Clube do Remo retoma a programação em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, nas tradicionais procissões que reúnem mais de um milhão de pessoas no próximo final de semana, em Belém, durante os festejos do Círio de Nazaré.

O evento, que havia sido interrompido nos dois anos anteriores por conta da pandemia, volta às ruas e terá novamente uma de suas tradicionais homenagens feitas na sede social do clube, que receberá ampla programação, conforme explica o Diretor de Comunicação e Marketing do clube, Renan Bezerra.

"É um momento de fé, muita alegria, celebração das famílias da Amazônia e de todos os torcedores do clube. Depois de dois anos sem poder comemorar o Círio, a gente volta às ruas, os romeiros voltam a carregar nossa senhora e o Clube do Remo não poderia ficar de fora dessa festa", explica.

Segundo Renan, o clube azulino já realiza parcerias com a festa de Nazaré, no intuito de homenagear e prestar apoio ao evento, que é um dos maiores acontecimentos religiosos do mundo. "Já somos parceiros há dois anos e fomos o primeiro clube a fazer uma parceria com o Círio, pois achamos que a festa é o ano inteiro. Sempre buscamos estar na festividade, estar ao lado de quem mais precisa. Para o Remo é motivo de muita alegria a volta dessa celebração de fé".

Valores

Para acompanhar a trasladação no sábado e a procissão oficial no domingo, o interessado pode adquirir ingressos para a estrutura que será montada na parte frontal da sede social, localizada na avenida Nazaré, onde a procissão passa religiosamente. "As arquibancadas estão à venda em todas as lojas do clube e também na sede social da avenida Nazaré. Os valores para a trasladação ficaram em R $80 reais e no domingo R $130. Também temos um café da manhã pensado para atender aqueles romeiros que chegam um pouco mais cedo, no valor de R$ 60", comenta.

A proximidade do Círio já vem sendo celebrada há algum tempo, com o lançamento da camisa oficial com o Selo do Círio. "Apresentamos a camisa no dia 28, com direito a show. Teremos uma programação cultural tanto sábado quanto no domingo. Na transladação teremos o show do Pedrinho Cavallero, e no domingo teremos Juliana Sinimbu, fazendo uma homenagem à nazica", prossegue.

Para os portadores dos títulos de sócio proprietário e remido, também há facilidades. Eles terão direito à retirada de dois convites para pessoas de fora do clube, a cada dia de festividade. "Sócio remido já tem direito. Ele pode passar na secretaria do clube a partir de segunda-feira, dia 3, até o dia 7, no horário de funcionamento, de 9 às 17 horas. O sócio proprietário precisa estar adimplente para poder fazer a retirada do ingresso no mesmo local. Será um convite especial, diferente do dia-dia, que o associado usa para a piscina. Fora isso, eles podem entrar usando a carteirinha normalmente", encerra.