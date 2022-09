Torcida organizada do Remo pede doações para receber romeiros do Círio de Nazaré de 2022

Uma torcida organizada do Remo mobilizou torcedores nas redes sociais nesta sexta-feira (23) para receber doações de materiais de saúde e higiene. O objetivo é fazer uma acolhida aos romeiros que vão participar das procissões do Círio de Nazaré em 2022.

De acordo com a postagem, são solicitados materiais como água, gaze, gel de massagem, meias, luvas, soro fisiológico, ataduras e descartáveis. As doações podem sem entregues nas lojas do Remo do município de Castanhal e em dois shopping de Belém.

O atendimento será destinado aos romeiros que moram no interior do estado e chegam à capital paraense andando nos diantes anteriores ao Círio. Por conta disso, a recepção será realizada no estádio Baenão, na avenida Antônio Baena, nos dias 6 e 7 de outubro, a partir das 21h.

