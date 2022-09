Remo divulga programação e preços para a festa do Círio de Nazaré na sede social do clube

O Remo volta a realizar uma programação especial no Círio de Nazaré. Nesta terça-feira (27), o clube divulgou a agenda para a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira do povo paraense. Este ano, o Leão retorna com a arquibancada na sede social remista.

Para a Trasladação, que ocorre no sábado (8), o valor será de R$ 80. Já no domingo (9) de Círio, a arquibancada está custando R$ 130, e café R$ 60. Os ingressos estão disponíveis nas lojas oficiais e secretaria do clube, na sede social. Sócios remidos e proprietários têm desconto de 10% na compra do bilhete.

VEJA MAIS

A programação musical na Trasladação fica por conta de Pedrinho Cavalléro. Após a passagem da Santa, apresentação cultural com pocket show. No domingo do Círio, show da cantora Juliana Sinimbú.

Confira a programação

Trasladação:

08/10/2022

A partir de 15h

Arquibancada: R$ 80,00

Atração: Pedrinho Cavalléro

Show pirotécnico (Lei Ordinária n° 9.593, de 13/05/22)

Após a passagem da Santa, programação cultural com pocket show

Círio:

09/10/2022

A partir de 06h30

Arquibancada: R$ 130,00

Café (07h30 às 10h): R$ 60,00

Atração: Juliana Sinimbú

Show pirotécnico

Vendas:

Lojas oficiais e secretaria do Clube do Remo

Desconto de 10% para sócio remido e proprietário adimplente