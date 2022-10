Copa do Brasil Sub-20: Remo busca empate contra o Real Ariquemes no jogo de ida das oitavas de final

O Remo arrancou um empate em 1 a 1 contra o Real Ariquemes, fora de casa, na tarde de terça-feira (4), no Estádio Valerião, pela Copa do Brasil Sub-20. Melqui abriu o placar para o time da casa, enquanto Kanu empatou para o Leão Azul. O jogo da volta está marcado para a próxima segunda-feira (10), às 20h, no Baenão.

Os gols

O primeiro gol da partida veio logo aos sete minutos. Luiz Henrique aproveitou uma jogada pela esquerda e cruzou. A defesa azulina afastou, mas, no rebote, Melqui bateu cruzado, de primeira, para abrir o marcador.

O empate do Remo veio na segunda etapa. Cobrança de escanteio pela direita, fechada, e Kanu subiu mais alto que a marcação para cabecear no canto do goleiro Evan, que não pode fazer nada para evitar o tento do Leão.

Cenário

Com o empate nesta primeira partida, quem vencer na próxima semana se classifica para as quartas de final. Em caso de nova igualdade, Remo e Real Ariquemes-RO decidirão a vaga nas cobranças de pênaltis.

Quem avançar encara São Raimundo-RR ou IAPE-MA nas quartas de final. O primeiro confronto entre as equipes será nesta quarta-feira (5), no Castelão, em São Luís (MA)

Outros resultados

Outras três partidas agitaram a rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Fora de casa, o Flamengo derrotou o América-MG por 1 a 0, enquanto o Fluminense derrotou o Cruzeiro por 4 a 2, no Rio de Janeiro. Já o Internacional também venceu por 4 a 2 o duelo contra o Londrina, em casa.

Além de Iape-MA x São Raimundo, ABC x Fluminense-PI no Frasqueirão e Náutico x Ceará nos Aflitos encerram as primeiras partidas desta fase.