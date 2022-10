Remo goleia o Terra Alta na estreia do Campeonato Paraense Feminino; veja os demais resultados

Após folgar na primeira rodada, o Remo estreou com goleada no Campeonato Paraense de Futebol Feminino, nesta terça-feira (4). O time azulino venceu o Terra Alta por 7 a 1, no campo do CEJU, pela segunda rodada do Parazão. Musa (duas vezes), Capanema, Keila, Sthefany, Nathi e Karol marcaram para o Leão.

Vale lembrar, as comandadas azulinas do técnico Mercy Nunes buscam o bicampeonato do principal torneio feminino do Pará. Na próxima rodada, o Remo recebe a Esmac na sexta-feira (7), às 9h30, no Estádio do Baenão.

Outros resultados

Além da vitória do Remo, outros três jogos ocorreram nesta terça. O Castelo dos Sonhos, que também estreou nessa rodada, goleou o Tiradentes por 8 a 0, no Estádio Rabelão, em Santa Maria. Já o Pinheirense venceu o Cabanos por 2 a 1, no Abelardo Conduru. Por fim, no CEJU, Esmac e União Paraense empataram sem gols.

Próxima rodada

Além de Remo x Esmac, mais três partidas agitam a terceira rodada na sexta-feira. O Pinheirense recebe o Castelo dos Sonhos no Abelardo Conduru, às 15h. O Paysandu volta a campo às 15h30, contra o Terra Alta, no CEJU, enquanto o Tiradentes encara o Vila Rica no mesmo horário, também no CEJU.