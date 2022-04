Remo enfrenta o Vitória-BA em 'duelo de leões' na estreia da Série C

O Remo terá neste sábado (9) o primeiro desafio em busca do retorno à Série B do Brasileirão. Neste sábado (9), às 17h, no Baenão, o clube azulino inicia a caminhada na Série C de 2022. Para estreia um confronto pesado. A equipe comandada por Paulo Bonamigo encara o Vitória-BA, no "duelo de Leões".

VEJA MAIS

Remo e Vitória chegaram a se enfrentar em 2021, quando disputavam a Série B. No último duelo entre os clubes, o Leão Azul ganhou por 2 a 1, em jogo disputado no Barradão. Essa vitória, inclusive, colocou fim a um tabu sem triunfos azulinos sobre o Leão da Barra, que já durava 27 anos.

A estreia das equipes na Série C terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Como chegam as equipes?

Após um início de temporada inconstante, o Remo vem melhorando o desempenho dentro de campo nas últimas partidas. A equipe, que acumulou uma série de empates no Parazão, ganhou corpo e conquistou o título estadual na última quarta-feira (6), sobre o maior rival, o Paysandu.

Além da moral em alta, o Leão terá pelo menos quatro novos jogadores à disposição para a estreia na Série C. Os atacantes Fernandinho, Netto Norchang e Rodrigo Pimpão, e o lateral Renan Castro foram regularizados no BID e devem estrear. Já o volante Jean Patrick e Igor Morais não foram inscritos e devem ficar de fora.

Já o Vitória chega para a estreia na Terceirona sob desconfiança da torcida. O clube terminou o Campeonato Baiano na 5ª posição e não se classificou para a segunda fase pelo quarto ano consecutivo. O técnico Dado Cavalcanti, ex-Paysandu, foi demitido após a eliminação, e Geninho chegou para substituí-lo.

Além disso, o Leão da Barra terá três desfalques para o jogo em Belém. O lateral Lazaroni e o meia Gabriel Santiago ainda se recuperam de lesão. Além disso, o meia Jadson, craque do time, foi vetado pelo departamento médico na véspera da viagem para Belém.

Ficha técnica

Remo x Vitória-BA

Data: Sábado, 9 de abril

Horário: 17h

Local: Estádio Baenão - Belém

Arbitragem:

Árbitro principal: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistente 1: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

Assistente 2: Gustavo Mota Correia (RJ)

Quarto Árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Equipes

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Uchôa, Marciel e Felipe Gedoz; Bruno Alves, Brenner e Rodrigo Pimpão. Téc. Paulo Bonamigo.

Vitória: Lucas Arcanjo; Alemão Teixeira, Alison Cassiano, Ewerton Páscoa, Mateus Moraes e Gustavo Salomão; Pablo, Eduardo e Alan Santos; Luidy e Tréllez. Téc. Geninho