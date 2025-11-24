Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação O Liberal 24.11.25 18h58 Time do Remo de 1994, que disputou a Série A e o torneio de Toulon, na França. (Reprodução / Placar) O acesso azulino à Série A põe fim a uma espera longa. Foram 32 anos na fila por um retorno aguardado, que chega em um momento onde o mundo é outro. Em 1994, tudo era diferente. Enquanto o Remo disputava sua última primeira divisão, fatos marcantes aconteciam no Brasil e no mundo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Dentro do próprio esporte, o tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira foi o evento mais emblemático daquele ano. A alegria do título contrasta com a morte de Ayrton Senna, ocorrida no mesmo período — um choque que marcou profundamente o país. Eram tempos de emoções intensas, em que o Remo mal imaginava que viveria um hiato que só terminaria três décadas depois. Em 1994, o clube iniciava seu segundo ano consecutivo na elite. O campeonato começou sob o comando do experiente técnico Waldemar Carabina, figura marcante dos anos 1990 e responsável por levar o Leão Azul à primeira divisão. Logo na estreia, porém, o time foi derrotado pelo Santos por 1 a 0. O adversário tinha nomes conhecidos, como Edinho no gol, Índio na lateral e Neto no meio-campo. VEJA MAIS Após 21 anos, futebol do Norte volta à elite com o acesso do Remo à Série A de 2026 Nesse intervalo, nenhum clube nortista chegou perto do acesso Histórico! Remo vence o Goiás no Mangueirão lotado e volta à Série A depois de 32 anos O time azulino fez a sua parte e foi ajudado pelo Cuiabá, que venceu o Criciúma e deu ao Leão Azul a quarta e última vaga dos promovidos à elite do futebol brasileiro Os dois que mudaram a história: Pedro Rocha e João Pedro selam o acesso do Remo Artilheiro da Série B e herói improvável decidiram no Mangueirão: golaço de Pedro Rocha abriu o caminho, e João Pedro marcou dois para sacramentar o retorno azulino à elite após 32 anos Do lado azulino, a base da equipe contava com jogadores como Clemer, Belterra, Rogerinho Gameleira, Mazinho e Helinho. Entre eles, estava também um certo Cuca, que chegou ao clube já no fim da carreira, mas participou de jogos importantes naquela temporada — incluindo a histórica goleada sobre o Cruzeiro em pleno Mineirão por 5 a 2. Helinho e Cuca marcaram os gols da vitória. Ao longo de 1994, o Remo conseguiu apenas sete vitórias, sobre Cruzeiro (três vezes), Náutico (duas) e Vitória. A repetição de confrontos ocorria devido ao formato da competição: quatro grupos na primeira fase, seguidos por uma etapa em que os 16 classificados jogavam entre si, enquanto oito equipes disputavam a repescagem. Os oito melhores depois avançavam ao mata-mata, que terminou com a final entre Palmeiras e Corinthians. No fim das contas, o Remo encerrou sua última participação na Série A na vice-lanterna, com 17 pontos em 24 partidas — seis vitórias, cinco empates e 13 derrotas. A única campanha inferior foi a do Náutico, que terminou na lanterna com 15 pontos. 