Remo e São Luiz-RS disputam premiação milionária e vaga na terceira fase da Copa do Brasil

A partir das 20 horas desta quarta-feira, Clube do Remo e São Luiz começam a decidir uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será decidido em jogo único. Quem vencer avança e, de quebra, leva para casa o "Pix" de R$2.1 milhões, como parte da premiação oferecida pela CBF. A partida será no Baenão, devido a melhor posição dos azulinos no ranking de clubes da entidade nacional.

Esta será a primeira vez em que os dois times se enfrentam. A falta de um retrospecto acaba se tornando um desafio a mais para os azulinos, que querem manter a campanha 100% neste início de temporada. Para o confronto, o técnico Marcelo Cabo deve fazer algumas mudanças na equipe, que não terá peças de ataque, entre elas o atacante Muriqui. Outro desfalque deve ser Ronald. Ambos estão em recuperação no Departamento Médico.

Com isso, o Leão Azul tem como opção direta Diego Tavares e Fabinho. Outra baixa é na zaga. Diego Ivo segue como dúvida, abrindo espaço para uma possível entrada de Jonílson, provavelmente ao lado de Wendel Lomar. O restante do time deve ter o retorno dos demais titulares poupados na partida contra a Tuna Luso, no último domingo.

Do outro lado, em seis jogos pelo Gauchão, o São Luiz tem quatro derrotas e dois empates. A última vez que o Zangão venceu uma partida foi no dia 2 de fevereiro, pela quarta rodada do Gauchão, pelo placar de 1 a 0 sobre o Novo Hamburgo. A posição do time no certame estadual revela um drama que está prestes a explodir, caso a equipe do técnico Fabiano Daitx não consiga um fôlego, seja no Gauchão, onde o clube ocupa a 10ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, seja na Copa do Brasil, esta noite.

Para tentar vencer o Remo em casa, o São Luiz terá o retorno do atacante Jarro, que está recuperado de lesão e treinou normalmente nos últimos dias. Adaílson, recém-contratado junto ao Goianésia pode pintar como opção no ataque. A vitória em Belém garante vaga na terceira fase da competição, onde as partidas passam a ser disputadas em sistema de ida e volta. Nessa etapa da Copa do Brasil entram os times considerados “grandes”, como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético-MG, Athletico, Fortaleza e Internacional. Todos eles classificados para a Libertadores.

Ficha Técnica

Data: 8 de março de 2023

Horário: 20h

Local: Baenão

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (CBF/PE)

Auxiliares: Ricardo Bezerra Chianca (CBF/PE) e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior (CBF/PE)

Quarto Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (CBF/PA)

Remo: Vinicius; Lucas Mendes, Diego Guerra e Ícaro; Raí, Richard Franco; Pablo Roberto, Uchôa, Soares; Diego Tavares e Fabinho.

Técnico: Marcelo Cabo

São Luiz-RS: Ricardo; Mizael, Pablo, Édipo e Moisés; Wesley, Paulo e Márcio; Jarro, Ygor e Maurício. Técnico: Fabiano Daitx