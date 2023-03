Remo: na procura por ingresso, torcedor levanta cachorro em fila na Loja do Remo e viraliza

A procura por ingressos nas Lojas do Remo, para o jogo contra o São Luz-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil foi enorme. Grandes filas e muito tumultuo foram registradas nas lojas do clube, mas uma foto, de um torcedor segurando um cachorro, viralizou.

A imagem foi registrada na Loja do Remo que fica situada no Estádio Baenão. Na confusão para entrar no estabelecimento, um torcedor azulino levantou um cachorro. A foto foi parar nas redes sociais e aplicativos de mensagens e ganhou contou vários comentários e compartilhamentos.