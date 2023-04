Remo e Caeté fazem acordo, realizam promoção em ingressos e entrada liberada para sócios-torcedores

O Remo divulgou em suas redes sociais o serviço de jogo para a primeira partida das quartas de final do Parazão, contra o Caeté. O confronto será neste sábado (15), às 18h, no Mangueirão e os ingressos foram disponibilizados a partir desta sexta-feira (14), em todas as Lojas do Remo. Mesmo com o mando do jogo sendo do Caeté, os clubes firmaram acordo e uma promoção “casadinha” foi divulgada.

Os bilhetes para arquibancada custam R$30, tanto para o jogo de ida, quanto para a partida de volta, que está marcada para a terça-feira (18), também no Mangueirão. Mas o torcedor pode adquirir a “casadinha” e pagar R$50. Já os ingressos de cadeira custam R$50, caso o torcedor queira acompanhar o jogo de volta, poderá pagar R$80 na “casadinha”. O clube também disponibilizou os bilhetes no setor restaurante no valor de R$70. Tosos os bilhetes estão disponíveis nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, além do site.

VEJA MAIS

Sócio-torcedor

Os sócios-torcedores adimplentes do programa Nação Azul poderão acompanhar as duas partidas. Remo e Caeté firmaram um acordo e os sócios-torcedores terão os benefícios de poder entrar nas duas partidas. No jogo deste sábado, o acesso dos ST será pelo Portão A4.