Remo divulga relacionados para encarar o Vasco; confira

O Clube do Remo encerrou na manhã desta sexta-feira (10) a preparação para o confronto diante do Vasco, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida. A principal novidade é o retorno do volante Patrick de Paula, recuperado de lesão e novamente à disposição da comissão técnica.

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O técnico Léo Condé comandou o último treinamento no Baenão, com atividades voltadas para ajustes táticos e definição da equipe que inicia o jogo. A partida está marcada para este sábado (11), às 16h30, no Mangueirão.

Ao todo, 23 atletas foram convocados para o duelo. Entre os goleiros, estão Ivan Quaresma e Marcelo Rangel. O setor defensivo conta com nomes como Marllon, Tchamba, Léo Andrade e o lateral Mayk, além de opções como Kayky, Marcelinho, Matheus Alexandre e Tassano.

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No meio-campo, além de Patrick de Paula, o Remo terá à disposição jogadores como Zé Ricardo, Zé Welison, Jaderson, Pavani, Picco, David Braga e Patrick. Já no ataque, as opções incluem Alef Manga, Diego Hernández, Jajá, Poveda e Taliari.

O confronto contra o Vasco é tratado como decisivo para o time azulino, que busca somar pontos e tentar deixar a parte de baixo da tabela do Brasileirão.