Remo divulga relacionados para encarar o Vasco; confira Leão publicou lista de 23 atletas para duelo no Mangueirão O Liberal 10.04.26 19h17 O Clube do Remo encerrou na manhã desta sexta-feira (10) a preparação para o confronto diante do Vasco, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida. A principal novidade é o retorno do volante Patrick de Paula, recuperado de lesão e novamente à disposição da comissão técnica. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O técnico Léo Condé comandou o último treinamento no Baenão, com atividades voltadas para ajustes táticos e definição da equipe que inicia o jogo. A partida está marcada para este sábado (11), às 16h30, no Mangueirão. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Ao todo, 23 atletas foram convocados para o duelo. Entre os goleiros, estão Ivan Quaresma e Marcelo Rangel. O setor defensivo conta com nomes como Marllon, Tchamba, Léo Andrade e o lateral Mayk, além de opções como Kayky, Marcelinho, Matheus Alexandre e Tassano. VEJA MAIS Mayk alerta que vitória contra o Vasco pode mudar a situação do Remo: 'Fundamental' Lateral destaca importância do duelo contra o Vasco e vê apoio das arquibancadas como trunfo para reação no Brasileirão Remo: volante cita trabalho de Condé e projeta jogo contra o Vasco: 'fazer valer o mando de campo' Zé Welison vem tendo chances e ganhou a posição no time comandado pelo técnico Léo Condé No meio-campo, além de Patrick de Paula, o Remo terá à disposição jogadores como Zé Ricardo, Zé Welison, Jaderson, Pavani, Picco, David Braga e Patrick. Já no ataque, as opções incluem Alef Manga, Diego Hernández, Jajá, Poveda e Taliari. O confronto contra o Vasco é tratado como decisivo para o time azulino, que busca somar pontos e tentar deixar a parte de baixo da tabela do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO BRASILEIRÃO Remo divulga relacionados para encarar o Vasco; confira Leão publicou lista de 23 atletas para duelo no Mangueirão 10.04.26 19h17 JOGÃO Remo já tem mais de 20 mil garantidos para duelo com o Vasco no Mangueirão Venda de ingressos segue aberta para confronto pela Série A, que deve ter casa cheia em Belém. Torcida do Vasco esgotou ingressos destinados aos visitantes. 10.04.26 18h20 SEQUÊNCIA Mayk alerta que vitória contra o Vasco pode mudar a situação do Remo: 'Fundamental' Lateral destaca importância do duelo contra o Vasco e vê apoio das arquibancadas como trunfo para reação no Brasileirão 10.04.26 17h55 Futebol Remo: volante cita trabalho de Condé e projeta jogo contra o Vasco: 'fazer valer o mando de campo' Zé Welison vem tendo chances e ganhou a posição no time comandado pelo técnico Léo Condé 09.04.26 23h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 Futebol Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 09.04.26 22h39