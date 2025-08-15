Remo divulga parcial de ingressos vendidos para jogo contra o Botafogo-SP na Série B; confira Leão Azul é o clube com a maior média de pagantes por jogo no campeonato O Liberal 15.08.25 13h05 Clube pode retornar ao G-4 (Wagner Santana / O Liberal) Embalado pela vitória fora de casa contra o América-MG, o Remo tem um compromisso importante contra o Botafogo-SP no próximo sábado (16). A promessa é de Mangueirão lotado. Na manhã desta sexta-feira (15), o clube azulino divulgou a parcial de ingressos: mais de 26 mil torcedores já estão confirmados para o duelo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para a partida, os ingressos custam R$ 50 (arquibancada lado A) e R$ 100 (cadeira), enquanto, para o lado B, o bilhete é vendido por R$ 40 e R$ 80 (arquibancada e cadeira, respectivamente). Para atrair ainda mais a torcida, até a última quinta-feira (14) o Leão Azul fez uma promoção na compra de dois ingressos. No lado A, o preço era de R$ 70 para a arquibancada e R$ 140 para a cadeira. O lado B saía por R$ 50 para a arquibancada e R$ 100 para o setor de cadeiras. VEJA MAIS Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul Ex-Remo, zagueiro é anunciado pelo Londrina-PR para a sequência da Série C Rafael Castro foi emprestado ao time após perder espaço no elenco azulino Os torcedores azulinos podem adquirir os ingressos nas lojas oficiais do clube, na Região Metropolitana de Belém, ou pelo site tickzi.com.br. Vale destacar que o Remo tem se sobressaído no campeonato pela presença marcante da torcida nos jogos no Mangueirão. Conforme o site especializado Sr. Goool, o Leão Azul é a equipe com a maior média de pagantes na Série B, com 20.955 por jogo. Cenário A partida é importante para as pretensões do Remo de retornar ao G-4. Uma vitória e um tropeço da Chapecoense-SC diante do Paysandu podem recolocar o time azulino na zona de acesso. Atualmente, a equipe ocupa a quinta posição, com 33 pontos, um a menos que a Chape. Já o Botafogo-SP é o 18º colocado e briga para se livrar da zona da degola. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo torcida série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo divulga parcial de ingressos vendidos para jogo contra o Botafogo-SP na Série B; confira Leão Azul é o clube com a maior média de pagantes por jogo no campeonato 15.08.25 13h05 Futebol Ex-Remo, zagueiro é anunciado pelo Londrina-PR para a sequência da Série C Rafael Castro foi emprestado ao time após perder espaço no elenco azulino 15.08.25 10h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 15.08.25 7h00 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44