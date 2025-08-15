Remo divulga parcial de ingressos vendidos para jogo contra o Botafogo-SP na Série B; confira

Embalado pela vitória fora de casa contra o América-MG, o Remo tem um compromisso importante contra o Botafogo-SP no próximo sábado (16). A promessa é de Mangueirão lotado. Na manhã desta sexta-feira (15), o clube azulino divulgou a parcial de ingressos: mais de 26 mil torcedores já estão confirmados para o duelo.

Para a partida, os ingressos custam R$ 50 (arquibancada lado A) e R$ 100 (cadeira), enquanto, para o lado B, o bilhete é vendido por R$ 40 e R$ 80 (arquibancada e cadeira, respectivamente).

Para atrair ainda mais a torcida, até a última quinta-feira (14) o Leão Azul fez uma promoção na compra de dois ingressos. No lado A, o preço era de R$ 70 para a arquibancada e R$ 140 para a cadeira. O lado B saía por R$ 50 para a arquibancada e R$ 100 para o setor de cadeiras.

Os torcedores azulinos podem adquirir os ingressos nas lojas oficiais do clube, na Região Metropolitana de Belém, ou pelo site tickzi.com.br.

Vale destacar que o Remo tem se sobressaído no campeonato pela presença marcante da torcida nos jogos no Mangueirão. Conforme o site especializado Sr. Goool, o Leão Azul é a equipe com a maior média de pagantes na Série B, com 20.955 por jogo.

Cenário

A partida é importante para as pretensões do Remo de retornar ao G-4. Uma vitória e um tropeço da Chapecoense-SC diante do Paysandu podem recolocar o time azulino na zona de acesso.

Atualmente, a equipe ocupa a quinta posição, com 33 pontos, um a menos que a Chape. Já o Botafogo-SP é o 18º colocado e briga para se livrar da zona da degola.