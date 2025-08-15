Ex-Remo, zagueiro é anunciado pelo Londrina-PR para a sequência da Série C Rafael Castro foi emprestado ao time após perder espaço no elenco azulino O Liberal 15.08.25 10h00 Jogador vai disputar a Série C (Rafael Martins/ Londrina EC) O zagueiro Rafael Castro foi anunciado oficialmente pelo Londrina-PR. O Leão Azul já havia confirmado o empréstimo do atleta, que era um dos remanescentes da campanha do acesso à Série B em 2024. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Agora, o zagueiro vai em busca de mais um acesso, desta vez com o time paranaense. A equipe ocupa a quinta posição da tabela da Série C, com 26 pontos. Rafael Castro chegou ao Remo no meio do ano passado, vindo do Treze-PB, clube que estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador teve que enfrentar a desconfiança do torcedor azulino, mas, aos poucos, foi ganhando a posição e virou “homem de confiança” do então técnico Rodrigo Santana, tornando-se uma das peças importantes para o acesso do Leão Azul. VEJA MAIS Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 Vitórias de Remo e Paysandu podem favorecer os dois na tabela da Série B Mesmo em lados opostos na Segundona, rivais paraenses podem se ajudar indiretamente e ganhar posições na tabela Com o bom rendimento, o contrato foi renovado para 2025. Contudo, após começar a temporada como titular, perdeu espaço no time e passou a ser pouco utilizado, fazendo apenas 12 jogos com a camisa azulina neste ano. Rafael já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estrear com a camisa do Tubarão no próximo domingo (17), contra o Brusque-SP, em jogo válido pela 17ª rodada da Série C. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Ex-Remo, zagueiro é anunciado pelo Londrina-PR para a sequência da Série C Rafael Castro foi emprestado ao time após perder espaço no elenco azulino 15.08.25 10h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 REFORÇO Atacante deixa o Caxias e deve acertar com o Remo para a Série B Com a camisa do clube gaúcho na Série C desse ano, Eduardo Melo tem 3 gols e 2 assistências em 12 jogos 14.08.25 22h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 15.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 FUTEBOL Cantor Paulo Ricardo sobre sua música ser cantada pela torcida do Paysandu: 'grande honra' Paulo Ricardo falou sobre a música "Rádio Pirata", que ganhou uma versão da torcida do Papão 14.08.25 17h52