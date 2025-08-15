Ex-Remo, zagueiro é anunciado pelo Londrina-PR para a sequência da Série C

O zagueiro Rafael Castro foi anunciado oficialmente pelo Londrina-PR. O Leão Azul já havia confirmado o empréstimo do atleta, que era um dos remanescentes da campanha do acesso à Série B em 2024.

Agora, o zagueiro vai em busca de mais um acesso, desta vez com o time paranaense. A equipe ocupa a quinta posição da tabela da Série C, com 26 pontos.

Rafael Castro chegou ao Remo no meio do ano passado, vindo do Treze-PB, clube que estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador teve que enfrentar a desconfiança do torcedor azulino, mas, aos poucos, foi ganhando a posição e virou “homem de confiança” do então técnico Rodrigo Santana, tornando-se uma das peças importantes para o acesso do Leão Azul.

Com o bom rendimento, o contrato foi renovado para 2025. Contudo, após começar a temporada como titular, perdeu espaço no time e passou a ser pouco utilizado, fazendo apenas 12 jogos com a camisa azulina neste ano.

Rafael já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estrear com a camisa do Tubarão no próximo domingo (17), contra o Brusque-SP, em jogo válido pela 17ª rodada da Série C.