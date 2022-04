Remo divulga parcial de ingressos vendidos para a final contra o Paysandu no Baenão; veja os números

O Remo divulgou em sua conta no Twitter, uma parcial de quantos ingressos já foram vendidos para o clássico contra o Paysandu, no próximo domingo (3), às 18h, no Baenão, válido pelo jogo de ida da final do Parazão. Os torcedores do Leão já compraram 6 mil ingresso para o jogo.

Como a partida é mando do Leão Azul, apenas torcedores do Remo poderão estar no estádio azulino, que possui capacidade para receber 13.792 pessoas. Os ingressos estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espelhadas por Belém, Ananindeua Castanhal ao preço de R$40 a arquibancada, R$60 cadeira (Almirante Barroso) e R$80 o camarote.

O torcedor azulino também pode comprar o ingresso de forma online, basta acessar o site.