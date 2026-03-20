Remo chega a quatro jogos sem marcar e liga alerta na Série A Lanterna, time azulino enfrenta crise ofensiva e diretoria busca alternativas no elenco O Liberal 20.03.26 16h20 João Pedro é um dos atacantes que deve ao torcedor. (Thiago Gomes / O Liberal) O Clube do Remo vive um momento delicado na temporada. Além de ser o lanterna da Série A, o time não consegue balançar as redes adversárias há quatro jogos. São 360 minutos sem dar ao torcedor a oportunidade de comemorar gols. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A derrota para o Flamengo, nesta quinta-feira (19), expôs uma marca que vem causando grande incômodo não só ao torcedor, mas também à diretoria, que tenta, a qualquer custo, resolver a situação antes que seja tarde. Dos sete jogos disputados na Série A, o Remo marcou gols na 2ª, 3ª e 4ª rodadas — e, em todas elas, o resultado foi empate. A seca começou logo após o 1 a 1 com o Internacional, no último dia 25 de fevereiro. VEJA MAIS Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia Condé valoriza primeiro tempo, mas aponta início do segundo como decisivo em derrota do Remo Técnico destaca organização inicial, cobra consistência e projeta reação azulina contra o Bahia Depois disso, o time empatou em 0 a 0 com o Paysandu e, na sequência, sofreu derrotas para Fluminense (2 a 0), Coritiba (1 a 0) e Flamengo (3 a 0). Parte do problema está diretamente ligada ao desempenho ofensivo. Até aqui, Alef Manga tem sido o mais produtivo, com dois gols em partidas consecutivas, além de uma assistência — números registrados há mais de um mês. O atacante Jajá também segue devendo. Em quatro jogos, ainda não conseguiu apresentar um desempenho satisfatório. Carlinhos marcou um gol em seis partidas. Yago Pikachu balançou as redes na segunda rodada, mesma partida em que João Pedro fez seu único gol na Série A. Hernandez tem tido atuação apagada na Série A. (Thiago Gomes / O Liberal) Questionado, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, mostrou grande descontentamento com a situação e deixou claro que estuda a possibilidade de dispensas. No entanto, a diretoria enfrenta resistência de atletas que preferem permanecer no clube, visto como vitrine, mesmo sem produção expressiva. "Algumas propostas foram feitas por jogadores, mas infelizmente eles não querem sair. O Remo está na Série A, paga em dia, oferece um bom bicho, então eles não querem ir para divisões inferiores. Terei uma reunião com o jurídico e o futebol para solucionar isso", disse. O Remo volta a campo neste domingo (22), às 16h, contra o Bahia, pela 8ª rodada da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo chega a quatro jogos sem marcar e liga alerta na Série A Lanterna, time azulino enfrenta crise ofensiva e diretoria busca alternativas no elenco 20.03.26 16h20 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29