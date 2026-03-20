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Remo chega a quatro jogos sem marcar e liga alerta na Série A

Lanterna, time azulino enfrenta crise ofensiva e diretoria busca alternativas no elenco

O Liberal
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João Pedro é um dos atacantes que deve ao torcedor. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Clube do Remo vive um momento delicado na temporada. Além de ser o lanterna da Série A, o time não consegue balançar as redes adversárias há quatro jogos. São 360 minutos sem dar ao torcedor a oportunidade de comemorar gols.

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A derrota para o Flamengo, nesta quinta-feira (19), expôs uma marca que vem causando grande incômodo não só ao torcedor, mas também à diretoria, que tenta, a qualquer custo, resolver a situação antes que seja tarde.

Dos sete jogos disputados na Série A, o Remo marcou gols na 2ª, 3ª e 4ª rodadas — e, em todas elas, o resultado foi empate. A seca começou logo após o 1 a 1 com o Internacional, no último dia 25 de fevereiro.

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Depois disso, o time empatou em 0 a 0 com o Paysandu e, na sequência, sofreu derrotas para Fluminense (2 a 0), Coritiba (1 a 0) e Flamengo (3 a 0).

Parte do problema está diretamente ligada ao desempenho ofensivo. Até aqui, Alef Manga tem sido o mais produtivo, com dois gols em partidas consecutivas, além de uma assistência — números registrados há mais de um mês.

O atacante Jajá também segue devendo. Em quatro jogos, ainda não conseguiu apresentar um desempenho satisfatório. Carlinhos marcou um gol em seis partidas. Yago Pikachu balançou as redes na segunda rodada, mesma partida em que João Pedro fez seu único gol na Série A.

image Hernandez tem tido atuação apagada na Série A. (Thiago Gomes / O Liberal)

Questionado, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, mostrou grande descontentamento com a situação e deixou claro que estuda a possibilidade de dispensas. No entanto, a diretoria enfrenta resistência de atletas que preferem permanecer no clube, visto como vitrine, mesmo sem produção expressiva.

"Algumas propostas foram feitas por jogadores, mas infelizmente eles não querem sair. O Remo está na Série A, paga em dia, oferece um bom bicho, então eles não querem ir para divisões inferiores. Terei uma reunião com o jurídico e o futebol para solucionar isso", disse.

O Remo volta a campo neste domingo (22), às 16h, contra o Bahia, pela 8ª rodada da competição.

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