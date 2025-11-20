Remo celebra 20 anos da conquista do título brasileiro da Série C A vitória sobre o Novo Hamburgo e o empate em Minas coroaram o Leão Azul com o título da Série C de 2005, numa campanha marcada pela força dentro e fora de campo O Liberal 20.11.25 7h00 O Leão Azul viveu dias de glória em 2005. (Fernando Araujo) Nesta quinta-feira (20), completam-se 20 anos de uma das conquistas mais marcantes do futebol paraense. Foi naquele 2005 que o Remo escreveu um capítulo épico ao vencer o Novo Hamburgo por 2 a 1, com gols de Capitão e Maurílio, para confirmar não só o acesso, mas também o título da Série C, que fez da capital paraense um verdadeiro caldeirão pintado em azul marinho. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A caminhada rumo ao título começou em um momento simbólico. O clube chegava ao seu centenário pressionado pela missão dupla: voltar à Série B e presentear seu torcedor com um título nacional. Sob o comando do presidente Raphael Levy, o Remo iniciou a competição em um grupo regional e não teve problemas. Liderou sua chave com 14 pontos, deixando São Raimundo, Abaeté e São José para trás. Em Belém, os primeiros jogos da equipe viraram espetáculo, embalados por arquibancadas sempre cheias — um prenúncio do que seria a força do Fenômeno Azul ao longo da campanha. Foi no sufoco A festa, no entanto, deu lugar ao drama logo no primeiro mata-mata. Contra o Tocantinópolis, o Remo entrou como favorito, mas saiu derrotado por 2 a 0 no jogo de ida. Em Belém, viveu uma noite para cardíacos: mais de 42 mil torcedores lotaram o Mangueirão e viram o Leão devolver o placar com sobras, fazendo 4 a 1 e alcançando a classificação com um pênalti convertido por Osny nos minutos finais. Na fase seguinte, o reencontro com o Abaeté trouxe equilíbrio e tensão. O empate por 1 a 1 em Belém deixou tudo aberto para o segundo duelo. Em Abaetetuba, o Remo precisou novamente da superação: venceu por 3 a 2, com uma cobrança de falta certeira de Marquinhos Belém, e avançou. O penúltimo obstáculo foi o Nacional-AM. A vitória por 2 a 0 em Manaus parecia encaminhar a classificação, mas o jogo de volta virou um sofrimento. Pressionado o tempo inteiro, o Remo perdeu por 1 a 0, mas conseguiu segurar o resultado agregado e garantir vaga no quadrangular final. VEJA MAIS Drama, choro e festa: Capitão relembra jogo especial do Remo na Série C de 2005 Há 17 anos, Leão batia o Tocantinópolis no Mangueirão e dava arrancada rumo ao título brasileiro da Série C. Após 15 anos, Remo pode voltar a ser campeão da Série C; relembre a conquista Leão precisa superar os problemas contra o Vila Nova e pode se inspirar no time de 2005 para isso Crise, contratações na base da amizade e arrependimento: bastidores do título do Remo na Série C Em 2005, o Remo conquistou, no ano do seu centenário, o título Brasileiro da Série C Reta final e a glória Chegando à fase decisiva com a pior campanha, o Leão sabia que precisaria jogar contra a matemática e contra a geografia: ele e o América-RN seriam obrigados a decidir suas vidas longe de casa. No quadrangular, o Remo estreou bem, vencendo o Novo Hamburgo por 1 a 0 no Mangueirão. Mas as derrotas para Ipatinga e América fora de casa complicaram tudo. A resposta veio novamente no embalo da torcida: vitória por 2 a 0 sobre o América em Belém e um dramático empate por 2 a 2 contra o Ipatinga, que deixou o Leão com a missão de vencer o último confronto, no Sul do país. No dia 20 de novembro de 2005, o Remo entrou no gramado carregando o peso de um século de história. O acesso era obrigação. O título, possibilidade. E os azulinos entregaram mais uma atuação de coragem. Capitão e Maurílio balançaram as redes, o Remo ganhou por 2 a 1 e garantiu o retorno à Série B. A celebração, porém, teve que esperar. O América ainda jogava. Cinco longos minutos depois, o empate persistiu em Minas. E quando o apito final ecoou, o grito saiu: o Remo era campeão brasileiro pela primeira vez. Belém explodiu. O aeroporto recebeu uma multidão e virou uma extensão do estádio. Os heróis desfilaram em carro do Corpo de Bombeiros, transformando a capital em um mar azul. Não por acaso, aquela torcida — que colocou mais de 34 mil pessoas de média nos estádios — ganhou o apelido que ecoa até hoje: Fenômeno Azul, enquanto a instituição Clube do Remo ganhava ali o seu primeiro título nacional. Palavras-chave futebol remo título da série c de 2005 jornal amazônia 