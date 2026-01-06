Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda

Estadão Conteúdo

O bloqueio de R$ 35 milhões realizado pela Caixa Econômica Federal sobre a premiação da Copa do Brasil deixou o torcedor do Corinthians com uma pulga atrás da orelha com relação às obrigações pelo pagamento da Arena em Itaquera. A diretoria alvinegra contesta a retenção, alegando que o banco estaria antecipando o pagamento de juros de 2026 com receitas de 2025. Já a estatal justifica o ato com base em garantias contratuais, cujo acordo foi firmado ainda em 2022.

O Corinthians recebeu R$ 77 milhões da CBF pela conquista do título da Copa do Brasil. Aproximadamente metade da quantia foi reservada para pagar o 'bicho', ou seja, a premiação dos jogadores. A outra parte seria utilizada pela diretoria para honrar compromissos neste início de ano, como a retirada da punição por transfer ban.

Contudo, o valor foi direcionado a uma 'conta reserva', fundo estabelecido no acordo com a Caixa no qual somente o banco pode movimentar, apesar de a titularidade ser do Corinthians. O mecanismo visa garantir o pagamento das obrigações do clube caso outras fontes de receita falhem.

Segundo o contrato, ao qual o Estadão teve acesso, é exigido que a conta acumule recursos equivalentes a quatro parcelas trimestrais de amortização do principal e juros. A alimentação desta reserva ocorre prioritariamente através de 50% dos recebíveis de premiações e 30% dos valores brutos de venda ou transferência de atletas.

O Corinthians tinha até o dia 31 de dezembro de 2025 para consolidar integralmente o saldo exigido de quatro parcelas na conta reserva. O Estadão apurou que o valor de cada parcela varia de R$ 20 a R$ 30 milhões, a depender da taxa de juros. Assim, é necessário que a conta mantenha uma quantia entre R$ 80 e R$ 120 milhões. O valor recebido pela conquista da Copa do Brasil integrou justamente a última parcela do ano. O próximo pagamento está agendado para março.

Caso o Corinthians não mantenha o montante mínimo na conta reserva e não ocorra a recomposição em até 90 dias após a notificação, o contrato prevê a configuração de um evento de inadimplemento. Nessas circunstâncias, a Caixa está autorizada a bloquear saldos em outras contas do projeto e até declarar o vencimento antecipado de toda a dívida. Por isso, a retenção atual é tratada juridicamente pelo banco como o cumprimento das metas de liquidez pactuadas.

DÍVIDA SUPERIOR A R$ 600 MILHÕES E GARANTIAS A dívida total do Corinthians atualmente é de R$ 2,7 bilhões. Do montante, aproximadamente R$ 650 milhões se referem à dívida com a Caixa pelo financiamento da Arena em Itaquera. Para assegurar o pagamento, foram constituídas garantias que abrangem desde participações acionárias até ativos imobiliários, incluindo a alienação fiduciária da sede social do Corinthians e do imóvel do Parque São Jorge. O acordo também prevê que outras decisões institucionais devem passar pelo crivo do banco e detalha a porcentagem a que a estatal tem direito em relação às receitas do clube.

O fluxo de caixa vinculado inclui ainda o repasse escalonado da bilheteria do estádio, fixado em 50% até 2024 e elevado para 55% entre 2025 e 2027, somado à integralidade (100%) das receitas de naming rights e dos direitos de transmissão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Caixa

premiação

Neo Química Arena
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

FUTEBOL

Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino

Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira

06.01.26 14h01

MMA Sport Club

Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324

06.01.26 12h05

Futebol

Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais

Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube

06.01.26 10h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DERROTA

Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente.

07.01.26 0h17

SALOMONI

Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente'

O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal

06.01.26 19h30

Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda

06.01.26 18h53

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda