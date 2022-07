Remo cancela treino aberto para a torcida na véspera do Re-Pa da Série C

O Remo cancelou o treino aberto à torcida, que estava programado para ocorrer neste sábado (2), na véspera do clássico Re-Pa pelo Campeonato Brasileiro Série C. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (1º), por meio da conta oficial do clube no Twitter.

De acordo com o Remo, o treino aberto foi cancelado por ordem dos órgãos de segurança pública. Apesar disso a ação que ocorreria no Baenão com os sócio-torcedores permanecerá sem alterações. Segundo o Remo, 15 sócios serão selecionados para conhecer as dependências do Baenão e assistir ao treino de dentro do gramado.

Como chega

O Remo inicia esta 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro na décima posição, com 17 pontos. Apenas um pontos separa a equipe azulina do G8, o grupo dos que se classificam para o quadrangular de acesso. Além disso, uma vitória pode encerrar a sequência de três jogos sem vitória (um empate e duas derrotas).

Apesar da proximidade da zona de classificação, o Leão realiza uma Terceirona irregular e pode ver a distância aumentar em caso de tropeço. Para tentar evitar tal cenário, o Remo terá duas estreias importantes: o técnico Gerson Gusmão e o atacante Leandro Carvalho já foram regularizados e estarão no clássico 766.

Vale lembrar, a partida entre Remo e Paysandu tem cobertura completa e transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.