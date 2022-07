Estrante no Remo, técnico Gerson Gusmão avalia o clássico Re-Pa: 'o maior da minha carreira'

O Re-Pa deste domingo (3), no estádio Baenão, em Belém, promete ser um dos momentos inesquecíveis da carreira do treinador do Remo, Gerson Gusmão. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o técnico azulino falou sobre o fato de estrear à beira do gramado logo em uma partida dessa envergadura. Além disso, o gaúcho avaliou que o clássico Rei da Amazônia será a partida mais importante da sua vida até então.

"Joguei outros clássicos no Paraná e na Paraíba. No Paraná, Londrina e Operário tem um grande rivalidade, já na Paraíba os jogos importantes eram do Botafogo-PB contra Campinense e Treze. A gente sempre procura entender a importância desses duelos, promovendo uma concentração e preparação extremas entre os jogadores. Apesar disso, acredito que pela tradição e a rivalidade entre as duas equipes, o Re-Pa é o maior clássico que já disputei. Esse jogo é entre times da mesma cidade, enquanto os outros eram de equipes de cidades diferentes", disse.

Para sair vitorioso do "clássico da vida" Gerson Gusmão tem um plano. O técnico, que tem como característica estudar profundamente os adversários, disse que observou bastante o Paysandu nos últimos dias e procura fazer um jogo de "imposição" diante do rival.

"Sabemos que eles têm um ponto forte, que é a velocidade e os jogadores leves. Vamos procurar neutralizar isso e aproveitar aquilo que o adversário possa ter de fraco. Analisei o Paysandu quando estava na minha ex-equipe. Na época fizemos contra eles um jogo igual, mas agora quero ser superior e fazer uma partida de imposição".

A rivalidade entre as equipes de cidade é apenas uma das coisas que chama a atenção de Gerson na capital do Pará. Vivendo em Belém há pouco mais de 10 dias, o treinador disse que já conhece algumas coisas da cultura paraense e quer "enriquecer o conhecimento" sobre o estado nas próximas semanas.

"Nossa profissão exige que a gente se adapte a todo o contexto. Pra mim foi mais tranquilo, porque já conhecia Belém. Aqui tem coisas muito boas na gastronomia e nos pontos turísticos. Espero que com o tempo conheça melhor a cidade. Tenho certeza que nos próximos dias vou provar pratos típicos e enriquecer meu conhecimento", explica.

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (3), às 17h, no estádio Baenão, em Belém, pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.