Remo: Bonamigo avalia empate com o Águia como 'injusto' e pede 'efetividade' ao time no Parazão

O quarto empate consecutivo no Parazão, dessa vez 1 a 1 contra o Águia, no Baenão, não foi o resultado que os azulinos queriam, mas deu para garantir a classificação em primeiro lugar, após tropeço do Caeté. O técnico remista Paulo Bonamigo, falou do desempenho do time, gostou da postura de seus atletas e tratou o resultado como “injusto”.

“Terminamos a fase em que não conseguimos ter uma regularidade, tivemos oscilações dentro do campeonato e hoje fizemos um bom primeiro tempo. O time teve volume de jogo, tínhamos que ser mais efetivos e agora é um novo campeonato. “Temos que aprender com os detalhes decisivos em uma reta final. Vamos continuar motivando os atletas e saber que precisamos ter um crescimento e uniformizar mais essa performance”, disse.

O desempenho em campo do time foi diferente e isso foi visto como ponto positivo por Bonamigo, que lamentou mais um empate diante do torcedor.

“O resultado foi muito injusto, um pecado para nós, principalmente pelo o que jogamos no primeiro tempo. Mas o time teve intensidade, volume, jogadas pelos corredores, boa organização. Esses empates precisam ser pedagógicos, tem que nos ensinar, pois agora todos os jogos são mata-mata e temos que ser efetivos”, frisou.

Com a proximidade da Série C e a terceira fase na Copa do Brasil, Bonamigo afirmou não estar preocupado e foca no Campeonato Paraense, que terá o confronto entre Remo x Caeté, com o Leão fazendo o segundo jogo em casa e tendo que viajar a Bragança (PA).

“O foco é no estadual, temos um confronto de mata-mata e é um momento em que temos que criar uma unidade forte, espírito de equipe, jogo coletivo, encorajar os jovens que precisam ‘criar casca’, nesse estadual, pois o nível está bom e isso reflete nos desempenhos dos paraenses na Copa do Brasil. Agora é uma fase nova, mata-mata, pensar em erros zero para buscar os objetivos”, finalizou.