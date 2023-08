Remo bate o Fonte Nova na final da Supercopa Pará sub-20 e garante vaga na Copinha de 2024

O Remo conquistou, nesta sexta-feira (4), uma das vagas destinadas ao futebol paraense na próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela final da Supercopa Pará Sub-20, a equipe azulina venceu o Fonte Nova por 3 a 0, em partida realizada no Estádio do Souza, em Belém, e garantiu vaga na competição de base mais prestigiada do país.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O atacante Kanu foi o destaque do time remista no primeiro tempo, marcando os dois gols que abriram caminho para a vitória. Já na etapa final, Solano encerrou o placar em 3 a 0 e deu o título ao Leão.

VEJA MAIS

Com a vaga assegurada, Remo agora se prepara para enfrentar o Sparta-TO na disputa da Copa do Brasil Sub-20. O embate está marcado para o dia 17 de agosto, no Estádio Baenão.

A outra vaga destinada ao Pará na Copa São Paulo de Futebol Júnior será decidida no Parazão Sub-20, competição que será realizada ainda neste semestre.

Supercopa Pará

A competição foi disputada de forma dividida. Foram criadas pela federação quatro regiões de disputa: Metropolitana, Oeste, Sul e Nordeste. Cada região terá sua própria competição, com regulamentos próprios e cada uma com um time vencedor. Ao final, os tres primeiro colocados de cada torneio disputarão o título da Supercopa Pará.

Os atletas que participarem da competição poderão mostrar a jogabilidade nos seus times, além de garantir “minutagem” para disputar em competições profissionais.