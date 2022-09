Remo: Baenão será fechado em novembro para obras de revitalização no gramado

O Baenão, casa do Remo, será fechado em novembro para obras de revitalização no gramado. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo engenheiro agrônomo e ídolo azulino, Raimundo Mesquita, contratado para realizar o tratamento do campo do estádio.

De acordo com Mesquita, o fechamento do estádio para obras será feito entre os dias 10 e 15 de novembro. Será feito um diagnóstico dos problemas do gramado e serão implementadas estratégias de drenagem no terreno. A previsão é que os serviços sejam finalizados em até um mês.

"Vamos fazer um corte profundo, deixar a grama bem baixinha. Com esse corte, começam a aparecer as ondulações do gramado. Averiguando essas ondulações, vamos fazer a aplicação de areia grossa, que tem a característica de fornecer uma drenagem mais rápida. Em seguida, faremos a adubação e vamos fazer a manutenção do campo já de olho na abertura do Parazão", disse.

Mesmo com a equipe profissional do Remo sem calendário, o estádio ainda está sendo utilizado pelas categorias de base azulina e pelo Santa Rosa, clube da Segundinha do Parazão. No mês passado, o Leão fechou uma parceria com a Pantera, emprestando jogadores - o volante Pingo e atacante Pedro Sena - e cedendo o Baenão para as partidas do clube de Icoaraci na divisão de acesso.