Técnico e lateral azulinos comentam preparação do Remo sub-20 para a Copa do Brasil: 'elenco maduro'

O Remo estreia na próxima quarta-feira (28), às 15h, no Estádio Baenão, na Copa do Brasil sub-20. A equipe azulina recebe o Capital-TO, em jogo válido pela primeira fase do torneio. Nesta segunda-feira (26), o técnico do time, Eivaldo Jr. comentou sobre a espera para o encontro.

"A expectativa é muito grande, mas a gente está sabendo gerenciar este grupo. É um elenco maduro, que já está há dois anos juntos, com algumas exceções. É esperar o dia para fazer o jogo que esperamos e conseguir a classificação. Já estamos fazendo o planejamento para a Copa São Paulo", disse o treinador.

Vale lembrar, esta fase da Copa do Brasil terá jogos únicos. Ou seja, em caso de igualdade entre Remo e Capital, o duelo será decidido nas cobranças de pênaltis. Quem avançar para as oitavas de final, encara o classificado entre Real Ariquemes e Santana-AP.

Quem também falou sobre a preparação do Leão Azul foi o lateral-esquerdo Ely. Segundo o atleta do Remo sub-20, a equipe tem um entrosamento explícito, muito por causa da permanência de praticamente todo o grupo que conquistou o bicampeonato paraense da categoria, no início do mês de setembro:

"Nosso time está bem estruturado, compactado. A preparação está muito boa, fizemos um amistoso em Vigia e ganhamos de 4 a 0. Nosso entrosamento está nítido, praticamente todas as peças ficaram e ajuda muito. A gente vai jogar em casa, temos que ir para casa, jogar bem e passar de fase", concluiu.