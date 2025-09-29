Remo atinge marca inédita na temporada com triunfo sobre o CRB

O torcedor do Remo que foi ao Mangueirão neste domingo (28) saiu com um sentimento raro: assistir a uma goleada azulina. O time venceu o CRB por 4 a 2, de virada, e pela primeira vez na temporada 2025 marcou quatro gols em um único jogo.

Acostumado a placares apertados e jogos sofridos, o remista se surpreendeu com a avalanche de gols. O Leão saiu atrás no placar, reagiu ainda no primeiro tempo e transformou a noite em festa nas arquibancadas. A última vez que o clube havia marcado quatro vezes numa mesma partida foi no dia 8 de julho de 2024, fora de casa, também por 4 a 2, contra o Caxias. Naquele ano, essa foi a única partida com esse número de gols.

Se em 2024 o Remo se notabilizou pela economia nas redes adversárias — foram 59 gols marcados e 46 sofridos em 45 jogos, disputando Série C, Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil —, em 2025 a história vai se repetindo, com leve melhora ofensiva. Já são 44 partidas disputadas e um total de 63 gols marcados, número que já supera o ano anterior, com 39 gols sofridos até agora.

Mesmo tendo o artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha, com 12 gols, o Remo ficou conhecido nesta temporada por jogos de placares curtos. A goleada sobre o CRB na estreia do técnico Guto Ferreira era o que o torcedor esperava para acreditar que o acesso à elite do futebol nacional ainda é possível.

No próximo domingo (5), o desafio será fora de casa contra o Operário-PR, pela 30ª rodada da Série B, no Germano Krüger. A partida pode marcar o retorno de Pedro Rocha, e a expectativa da torcida é que o Remo mantenha o embalo ofensivo, como Guto Ferreira prometeu em sua chegada.