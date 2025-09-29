Remo atinge marca inédita na temporada com triunfo sobre o CRB Acostumado a placares apertados e jogos sofridos, o remista se surpreendeu com a avalanche de gols O Liberal 29.09.25 19h10 Equipe comemorando gol contra o CRB (Thiago Gomes/O Liberal) O torcedor do Remo que foi ao Mangueirão neste domingo (28) saiu com um sentimento raro: assistir a uma goleada azulina. O time venceu o CRB por 4 a 2, de virada, e pela primeira vez na temporada 2025 marcou quatro gols em um único jogo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Acostumado a placares apertados e jogos sofridos, o remista se surpreendeu com a avalanche de gols. O Leão saiu atrás no placar, reagiu ainda no primeiro tempo e transformou a noite em festa nas arquibancadas. A última vez que o clube havia marcado quatro vezes numa mesma partida foi no dia 8 de julho de 2024, fora de casa, também por 4 a 2, contra o Caxias. Naquele ano, essa foi a única partida com esse número de gols. VEJA MAIS De virada, Remo vence o CRB no Mangueirão e volta a pensar no G4 da Série B A partida foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025 Guto Ferreira agradece torcida azulina e exalta elenco após vitória do Remo Em sua estreia, o técnico remista preferiu transferir os méritos do resultado para os jogadores e ressaltou o papel da torcida no triunfo Se em 2024 o Remo se notabilizou pela economia nas redes adversárias — foram 59 gols marcados e 46 sofridos em 45 jogos, disputando Série C, Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil —, em 2025 a história vai se repetindo, com leve melhora ofensiva. Já são 44 partidas disputadas e um total de 63 gols marcados, número que já supera o ano anterior, com 39 gols sofridos até agora. Mesmo tendo o artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha, com 12 gols, o Remo ficou conhecido nesta temporada por jogos de placares curtos. A goleada sobre o CRB na estreia do técnico Guto Ferreira era o que o torcedor esperava para acreditar que o acesso à elite do futebol nacional ainda é possível. No próximo domingo (5), o desafio será fora de casa contra o Operário-PR, pela 30ª rodada da Série B, no Germano Krüger. A partida pode marcar o retorno de Pedro Rocha, e a expectativa da torcida é que o Remo mantenha o embalo ofensivo, como Guto Ferreira prometeu em sua chegada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SERÃO OS ASTROS? Remo e Paysandu repetem roteiro improvável na Série B com vitórias idênticas e de virada Remo e Paysandu venceram na 29ª rodada pelo mesmo placar, 4 a 2, ambos de virada, repetindo quase passo a passo um feito que só havia acontecido uma vez nesta edição da competição 29.09.25 19h43 MARCA Remo atinge marca inédita na temporada com triunfo sobre o CRB Acostumado a placares apertados e jogos sofridos, o remista se surpreendeu com a avalanche de gols 29.09.25 19h10 Futebol Remo leva pouco mais de 14 mil torcedores ao Mangueirão no jogo contra o CRB-AL Time azulino teve baixa adesão, mas não fechou a partida com prejuízo 29.09.25 11h16 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08