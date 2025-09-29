Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo leva pouco mais de 14 mil torcedores ao Mangueirão no jogo contra o CRB-AL

Time azulino teve baixa adesão, mas não fechou a partida com prejuízo

Torcedores azulino compareceram no Mangueirão (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo conquistou uma vitória maiúscula sobre o CRB-AL no último domingo (28), no Mangueirão, em duelo válido pela 29ª rodada da Série B. Mas apenas pouco mais de 14 mil torcedores viram o triunfo de 4 a 2 do Leão Azul no estádio, conforme o boletim financeiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo o documento, a partida contou com 14.136 torcedores, sendo 10.801 pagantes, um número baixo se comparado à média do clube na Série B, que era de cerca de 20 mil.

Com a venda de ingressos, o Remo arrecadou uma renda bruta de R$ 310.190,00. No entanto, desembolsou mais de R$ 250 mil em despesas com aluguel do campo, logística, alimentação, segurança e outros itens necessários para a realização do confronto. O saldo líquido ficou em R$ 59.876,10.

O baixo público já era esperado, visto que o Remo não vinha fazendo boas partidas em casa nas últimas rodadas. A derrota para o Atlético-GO, em pleno Baenão, desanimou a torcida a comparecer ao Mangueirão no último domingo. Mas quem foi ao estádio viu uma postura diferente do Leão Azul.

O time saiu atrás no placar, mas conseguiu vencer por 4 a 2, com gols de Diego Hernández, Fábio Alemão (contra), Nicolás Ferreira e Caio Vinícius. O jogo também marcou a estreia do treinador Guto Ferreira. 

Conforme o site especializado Sr. Goool, o Remo é o segundo clube com a melhor média de público pagante do campeonato: 20.204 torcedores, atrás apenas do Coritiba-PR, que lidera com 22.025. Os dados ainda não estão atualizados com a 29ª rodada.

O Remo volta a jogar em casa apenas no dia 9 de outubro, contra o Athletico-PR. A expectativa é que o duelo seja realizado no Baenão, que tem capacidade para cerca de 14 mil torcedores. Antes disso, no próximo domingo (5), o Leão Azul encara o Operário-PR pela 30ª rodada da Série B, em Ponta Grossa, no Paraná.

