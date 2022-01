Remo: Anunciado há duas semanas, atacante ainda aguarda visto para chegar ao clube

Anunciado antes da virada do ano, o atacante Vanílson ainda não se juntou ao Remo. Enquanto o elenco trabalha na pré-temporada, realizada em Parauapebas, Vanílson ainda aguarda o visto para poder chegar da Arábia Saudita, onde defendia o Arar, clube da primeira divisão do país.

Uma fonte interna do Remo informou que ainda não há uma previsão de chegada do jogador, para que possa ser integrado ao grupo. Vanílson de 31 anos, natural de Goiânia, disputou a última temporada no Manaus - onde marcou 14 gols em 18 jogos, e no Arar - onde balançou as redes cinco vezes em cinco partidas.

Até o momento, o técnico Paulo Bonamigo tem os atacantes Bruno Alves, Ronald, Tiago Mafra, Welthon, Veraldo, Luan e Pedro Sena (base) à disposição.

Vale lembrar, o Remo estreia no dia 27 de janeiro (quinta-feira) no Campeonato Paraense, contra o atual campeão da Segundinha, o Amazônia Independente. Acompanhe a cobertura completa do Parazão no OLiberal.com.