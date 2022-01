Partiu! Com 26 jogadores na delegação, Remo viaja para Parauapebas e inicia pré-temporada

A primeira semana de treinos, exames médicos e avaliações físicas teve fim e com isso os jogadores do Remo partiram neste domingo (9), rumo a Parauapebas (PA), distante 720 quilômetros, para a realização da pré-temporada 2022.

O elenco azulino que irá realizar a pré-temporada é composto por 26 jogadores, mas esse número pode aumentar. O atacante Vanilson está com chegada prevista para esta semana e seguirá viagem ao interior do Estado, além dele, a diretoria do clube busca algumas peças no mercado e que deverão chegar seguir viagem até Parauapebas.

Além do elenco, fecham a delegação azulina na pré-temporada mais 21 pessoas que fazem parte do staff remista, incluindo o técnico Paulo Bonamigo, o executivo Nei Pandolfo e o coordenador de futebol João Galvão.

Volante Marco Antônio foi contratado junto ao Ceará-CE (Samara Miranda / Remo)

O Remo realizará dois amistosos na cidade de Parauapebas, um contra a Seleção local e outro com o adversário ainda não definido. A equipe azulina ficará na cidade até o dia 20 e utilizará o Estádio Rosenão, além de um centro esportivo e uma academia particular. A estreia do Leão no Parazão 2022 será no dia 27 de janeiro, às 20h30, contra o Amazônia, no Baenão, com transmissão pré e pós jogo, além do lance a lance pelo OLiberal.com.

Veja a relação de jogadores que viajaram para a pré-temporada.

Goleiros: Vinícius, Jorge Pazetti, Yago Dagub e Ruan (base)

Laterais: Ricardo Luz, Paulo Henrique, Rony e Lailson

Zagueiros: Kevem, Davi, Marlon e Warley

Volantes: Anderson Uchôa, Henrique, Paulinho Curuá, Marco Antônio, Pingo e Solano (base)

Meias: Erick Flores e Felipe Gedoz

Atacantes: Ronald, Tiago Mafra, Welthon, Veraldo, Luan e Pedro Sena (base)