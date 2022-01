Dupla Re-Pa faz pré-temporada no interior do estado de olho no Parazão; veja os relacionados

Remo e Paysandu partem, neste domingo (9), rumo ao interior do estado para intensificarem os preparativos da pré-temporada 2022. Ainda com elencos em formação, azulinos e bicolores avaliam este momento como ideal para a formação de um senso de "identidade" entre os jogadores, por meio do convívio diário e a realização de treinos constantes dentro de campo.

A equipe de O Liberal fez um levantamento de quais jogadores se reapresentaram após o período de férias e vão participar da pré-temporada da dupla Re-Pa.

Paysandu

Paysandu se reapresentou no dia 5 de janeiro (Igor Mota/O Liberal)

O Paysandu decidiu fazer essa espécie de "retiro" em Barcarena, município próximo à capital Belém. Lá, o Papão deve permanecer até o dia 22 de janeiro, às vésperas da estreia do Parazão, contra o Bragantino, que ocorre na quarta (26).

Durante a semana, o elenco bicolor começou a se reapresentar para a temporada. Na quarta-feira (5) realizou o primeiro treino com bola sob o comando do treinador Márcio Fernandes.

Entre os dias 1º e 3 de janeiro, 11 jogadores, contratados para 2022, desembarcaram em Belém para o início da pré-temporada. Os atacantes Marlon e Danrlei se juntaram na tarde de terça-feira (4) e o goleiro Elias Curzel e o lateral-direito Igor Carvalho se apresentaram na quarta-feira (5). O goleiro Gabriel Bernard desembarcou em Belém na quinta-feira (6) e Marcelo Toscano se integrou ao elenco na sexta (7).

Lista de jogadores do Paysandu presentes na pré-temporada 2022:

Goleiros: Cláudio, Elias, Thiago e Gabriel Bernard;

Laterais: João Paulo, Polegar e Igor Carvalho;

Zagueiros: Genílson, Heverton, Kerve, Lucas e Marcão;

Volantes: Bileu, Christian, Thiago Felipe e Yure;

Meias: Dioguinho, José Aldo, Ricardinho, Rikelton e Fazendinha;

Atacantes: Henan, Flávio, Marlon, Danrlei, Marcelo Toscano, Alex Silva e Robinho.

Remo

Bonamigo volta ao Remo para a temporada 2022 (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Enquanto o rival parte o nordeste do estado, o Leão escolheu a região sudeste para realizar a pré-temporada. O clube parte para Parauapebas, onde deve ficar até o dia 20 de janeiro. A equipe volta uma semana antes da estreia no Parazão, que ocorre dia 27, contra o Amazônia, dentro de casa.

Conforme apurou a equipe de O Liberal, o Leão planeja realizar dois amistosos em Paragominas. Um deles será realizado com a equipe principal e o outro pela equipe de base.

Assim como no rival, o elenco do Remo também iniciou a reapresentação nesta semana. O primeiro trabalho com bola ocorreu na quarta (5), sob o comando de Paulo Bonamigo.

Até o momento, 26 jogadores já estão confirmados no Leão para a próxima temporada. O último a chegar no clube foi Daniel Felipe, que esteve no Baenão durante a semana, realizando exames médicos, mas ainda não foi apresentado formalmente. Outras contratações ainda são esperadas antes do início do Parazão. No entanto, esses novos jogadores devem se apresentar ao elenco azulino já no sudeste do estado.

Lista de jogadores do Remo presentes na pré-temporada 2022: