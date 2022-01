Remo confirma contratação de zagueiro que passou por clube da Série A do Brasileiro

O Remo oficializou nesta quarta-feira (12) a contratação do zagueiro Everton Sena, que era do Cuiabá, clube da Série A do Brasileirão. Na última terça (11), a equipe de O Liberal havia antecipado que o jogador tinha sido aprovado nos exames médicos e já estava na pré-temporada do clube, em Parauapebas.

Em 2021, Everton não entrou em campo, pois passou por uma cirurgia - artroscopia no joelho direito - que o deixou de fora de toda a temporada.

Currículo extenso no futebol

Everton iniciou a sua trajetória no futebol no Santa Cruz e acumula passagens pelo Boa Esporte-MG, Londrina-PR, Goiás-GO, CRB-AL, além de Novorizontino-SP e Vitória-BA. Em 2020, disputou 20 jogos pelo Cuiabá e ajudou no acesso do Dourado à elite do futebol nacional.

“Fizemos uma avaliação minuciosa do Nasp, mas o jogador ainda precisa de um tempo para estar em condições de jogo, já que Everton vem de uma cirurgia e lesão muscular. Em torno de três semanas o jogador estará liberado para treinar com o grupo. Com isso, ele fica em Belém aprimorando essa parte com os profissionais.”, explicou o médico Jean Klay ao site oficial do Leão.

Ficha técnica

Nome completo: Antônio Everton Sena Barbosa

Data: 14-06-1991 (30 anos)

Naturalidade: Recife (PE)

Posição: Zagueiro e volante

Altura: 1,85m

Peso: 73 kg

Clubes por onde passou: Santa Cruz, Boa Esporte, Londrina, Goiás, CRB, Novorizontino, Vitória e Cuiabá.