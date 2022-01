Zagueiro é aprovado em exames e é reforço do Remo para a temporada 2022

O zagueiro Everton Sena é reforço do Remo para este ano. Uma fonte interna do clube informou ao O Liberal que o jogador foi aprovado após passar por exames detalhados e avaliações físicas. Isso porque, em 2021, Everton passou por uma cirurgia - uma artroscopia no joelho direito - que o deixou de fora de toda a temporada passada.

Everton Sena se tornou um nome forte nos corredores do Baenão nas últimas semanas e chega para suprir a necessidade de reforços para o setor, enquanto o clube possui apenas Kevem e Daniel Felipe para o setor. Já Marlon, lateral-esquerda de ofício, terminou a temporada 2021 atuando na zaga e pode ser aproveitado nesta nova função.

Currículo extenso no futebol

Everton iniciou a sua trajetória no futebol no Santa Cruz e acumula passagens pelo Boa Esporte-MG, Londrina-PR, Goiás-GO, CRB-AL, além de Novorizontino-SP e Vitória-BA.

Em 2020, disputou 20 jogos pelo Cuiabá e ajudou no acesso do Dourado à elite do futebol nacional.