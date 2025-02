Remo anuncia contratação de volante ex-Flamengo, mas apaga postagem

O Remo anunciou na tarde desta sexta-feira (28) a contratação do volante Daniel Cabral, de 22 anos, que estava no Estrela da Amadora, de Portugal. No entanto, minutos depois de publicar o acordo, o Leão apagou a postagem nas redes sociais.

A contratação ocorreu no último dia da primeira janela de transferências do futebol brasileiro. A partir deste sábado (1º), as equipes das séries A e B do Brasileirão não poderão inscrever novos atletas. Agora, os clubes só poderão fazer alterações no elenco em junho, na janela pré-Mundial de Clubes.

Daniel Cabral é anunciado pelo Remo, mas clube apaga postagem (Divulgação/ Instagram Remo)

O volante é cria das categorias de base do Flamengo, que possui 50% dos direitos econômicos do atleta. A intenção é que o jogador seja emprestado ao Remo até o fim da temporada e retorne ao Estrela da Amadora no final do ano, já na metade da temporada europeia.

Apesar de Daniel Cabral estar no futebol português, foi Marcos Braz, ex-vice-presidente do Flamengo e atual consultor do Remo, quem iniciou as tratativas. O dirigente está no clube atuando como intermediador de negociações entre jogadores e o time azulino.

Além do Flamengo e do Estrela da Amadora, Daniel Cabral teve passagens pela Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17, participando dos torneios sul-americanos de 2017 e 2019, além da Copa do Mundo Sub-17 na temporada de 2019.