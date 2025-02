Remo: Executivo analisa mercado e diz que contratações ocorrem em conjunto com a comissão

A busca por jogadores para reforçar o elenco para o restante da temporada segue no Baenão. Mesmo com a janela encerrando nesta sexta-feira, o clube procura por atletas. O executivo de futebol, Sérgio Pappelin, conversou com o jornalista Paulo Fernando, da Rádio Liberal +, sobre como funciona a procura azulina por atletas. Para Papellin, a busca por jogador é em conjunto com a comissão técnica e de acordo com o esquema de jogo do treinador.

“Trabalhamos em conjunto com a comissão, não posso contratar pelo que eu acho. Temos que contratar o que o treinador quer, ele diz um nome e vamos atrás, mas a princípio não é isso que o Rodrigo deseja. Ele quer um primeiro volante, que saiba sair jogando e que atue de zagueiro. Procuro trabalhar em cima do modelo de jogo do treinador. Não é só o Papellin querer ou achar que precisa, não posso trazer jogador por minha conta, divido a responsabilidade com a comissão e tento trazer dentro do que eles precisam”, falou.

O torcedor azulino está cobrando da diretoria a chegada de um Camisa 10 clássico, que organize o meio-campo azulino. Para Papellin o Remo possui atletas que podem desempenhar a função em campo e citou dois nomes.

“Essa função de meia temos o Dodô que pode desenvolver a função. Ele foi meia no Fortaleza assim, Camisa 10, armando o jogo. Aqui o Rodrigo [Santana] usa ele mais adiantado. O nosso grupo temos o Guty, que estava treinando muito bem, mas infelizmente sofreu uma lesão. Ele é meia-atacante, que estava treinando bem demais e tenho certeza que ele fará um restante de temporada muito bom”, disse.

Papellin alertou que mais uma janela de transferência irá abrir no mês de março e que o clube está atendo as movimentações de marcado.

“Teremos uma janela extra em março, se até lá, aparecer uma peça q eu agente realmente ache que venha acrescentar o nosso grupo, poderemos analisar com o Rodrigo. Não iremos medir esforços para dar todas as condições de trabalho aqui no clube”, finalizou.