Remo ainda deve contratar mais três ou quatro jogadores até o Parazão; saiba as posições

Falta menos de um mês para o início do Campeonato Paraense de 2024, a primeira competição oficial do Remo na temporada, e o clube ainda busca pelo menos quatro jogadores para completar o plantel. Segundo um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão ainda deve buscar reforços em três setores de campo: a defesa, o meio de campo e o ataque, sobretudo para as pontas.

Até o momento, o Leão tem no elenco 26 jogadores confirmados. Partindo da premissa de que Ricardo Catalá imagina um time azulino com 29 ou 30 jogadores, supõe-se que mais três ou quatro jogadores devem chegar até a estreia do clube no Parazão.

Os três setores citados - ataque, meio-campo e defesa - o primeiro parece ser prioridade da diretoria azulina. No momento, apto para jogo, o Leão tem apenas três pontas. A equipe remista quer contratar mais um, para a ponta-direita, para deixar o elenco completo.

O mais cotado para a posição é Hélio Borges, cria da base azulina e jogador do Ituano-SP. Segundo apuração da reportagem de O Liberal, Hélio tem negociações iniciais com o Leão e pode ser anunciado em breve.

Os demais setores devem ser preenchidos pela falta de jogadores presentes no elenco. Na defesa, por exemplo, o Leão tem quatro jogadores, sendo um deles oriundo das categorias de base - Jonílson - e três mais experientes - Ligger, Reniê e Ícaro. A ideia é ter mais um atleta para o setor com objetivo de dar rodagem ao elenco.

Além disso, há a possibilidade da busca de um ou dois jogadores para o setor de meio de campo. A prioridade é na busca por um volante de ofício, já que o Leão tem apenas quatro atletas pra posição, sendo um oriundo da base. Já na armação, o Remo possui muitos jogadores polivalentes - que podem atuar mais avançados ou recuados - e por conta disso pode ir ao mercado em busca de um atleta mais "nativo" da função.

Chegada dos contratados

Até o momento, treinam no Baenão apenas 12 atletas. Os demais contratados pelo Leão chegam apenas no dia 2 de janeiro, após respeitarem o período de férias imposto pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Como esses jogadores disputaram a Série B deste ano, que terminou dia 25 de novembro, eles foram obrigados a terem 30 dias de descanso após o final da temporada.

Quem está na leva de atletas que chegarão somente no próximo ano é o atacante Ytalo, de 35 anos. Vice-artilheiro da Série B, o jogador é o mais badalado do atual time remista, recebendo um salário de mais de R$ 100 mil mensais.

Veja o atual elenco do Remo

Goleiros:

Vinícius

Marcelo Rangel

Léo Lang

Lateral-direito:

Vidal

Thalys

Lateral-esquerdo:

Nathan

Raimar

Volantes:

Daniel

Renato Alves

Paulinho Curuá

Solano

Meias:

Camilo

Pavani

Marco Antônio

Elielson

Henrique

Atacantes:

Ytalo

Ronald

Kanu

Jaderson

Echaporã

Pedro Vitor