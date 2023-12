Em pleno dia 24, Remo anuncia 'presente de natal' e solta quatro reforços para 2024

O Clube do Remo anunciou mais quatro contratações visando as competições de 2024. Com um número considerável de novos atletas, o Leão Azul segue disparando as aquisições no mercado da bola. Trata-se do lateral-direito Thalys, do lateral-esquerdo Nathan, do meia Marco Antônio e do atacante Echaporã.

Jovem mineiro de 23 anos, o lateral-direito Thalys jogou a Série C deste ano pelo São José. Em sua carreira teve passagens por Cruzeiro, América Mineiro, GE Brasil e ABC. "Estou contente com este novo desafio na minha carreira. O Remo é um clube de grande relevância no futebol brasileiro e espero contribuir em campo junto à torcida azulina para alcançar nossos objetivos", garante.

O lateral-esquerdo Nathan, 25 anos, natural de Belford Roxo-RJ, vem de uma Série B com a camisa do Sport. Em sua trajetória, passou por equipes como Atlético-MG, Cruzeiro, Mamoré, Criciúma, Fortaleza e Pouso Alegre. "Estou muito feliz por vestir a camisa do Maior do Norte. Espero, junto aos meus colegas, ajudar o Remo a alcançar todas as metas da temporada", prometeu.

Retornando a Belém, o meia Marco Antônio, de 26 anos, apresenta um histórico com passagens por Desportiva Paraense, Bahia, Capital FC, Botafogo, Atlético-GO e Chapecoense, onde jogou na última Série B. "Estou muito satisfeito por vestir a camisa do Rei da Amazônia. O Remo possui uma torcida imensa. Estarei em casa e muito motivado para buscar nossos objetivos e conquistar o acesso", revelou.

Por fim, o último anunciado foi o atacante Echaporã, de 23 anos. O novo jogador azulino vem de uma promoção para a Série A este ano pelo Juventude e já teve passagens pelo Osvaldo Cruz, São Paulo, Figueirense, Atlético Mineiro e Ponte Preta. "Estou muito animado para esta temporada e para jogar pelo Remo. A torcida é grande e sempre apoia. Estou motivado e feliz para iniciar a temporada", afirmou.

Os atletas anunciados se apresentarão no dia 2 para iniciar os treinamentos.