Na apresentação no Remo, Camilo elogia estrutura de treinos do Baenão: ‘melhor possível’

O meia Camilo, um dos destaques do mercado de transferências do Remo neste início de temporada, foi apresentado à imprensa na manhã desta sexta-feira (22), no Baenão. Nas primeiras palavras como jogador azulino, o atleta fez questão de exaltar a estrutura do clube. Segundo ele, isso foi fundamental para que ele decidisse apostar num futuro atuando no futebol do Norte do Brasil.

"Eu conheci só o Baenão, mas a estrutura aqui é a melhor possível. Claro que o clube quer crescer mais. Sei que tem um CT, que estão estruturando, e isso é ótimo. Um clube do tamanho do Remo ter essa estrutura se torna tentador pra qualquer atleta. Isso aliado a uma torcida apaixonada, que eu sei que tem aqui, qualquer jogador vai querer vir", explicou.

A torcida, inclusive, é algo que chamou a atenção de Camilo quando enfrentou o Remo, vestindo a camisa do Mirassol, em outras oportunidades. Segundo ele, ter o Fenômeno Azul torcendo favoravelmente durante as partidas será uma injeção extra de ânimo para conseguir os resultados.

"Conheço muito a torcida apaixonada do Remo. Sei que jogar contra o Remo aqui é difícil, então jogar a favor deve ser algo ótimo. Agora é se preparar, com a ajuda da estrutura do clube, para pagar o preço na pré-temporada e ter um bom resultado dentro de campo", afirmou.

Por fim, Camilo explicou como deve ser utilizado dentro de campo pelo técnico Ricardo Catalá. Segundo ele, o fato de já ter trabalhado com o treinador em outras oportunidades facilita na hora de definir uma função tática dentro de campo.

"O Catalá conhece as minhas funções. Eu conheço o modelo de jogo dele e isso facilita muito a minha adaptação aqui. Acho que como meia, direita ou esquerda, eu possa ajudar a equipe a ter sucesso", finalizou.

O Remo segue com a pré-temporada 2024. O Leão Azul realiza treinos no estádio Baenão, mas deve ter a primeira partida oficial apenas no próximo ano. O clube, no dia 14 de janeiro, deve fazer um amistoso e, na semana seguinte, estrear no Parazão diante do Canaã, no Mangueirão.