Regularizado no BID, volante do Remo está liberado para estrear na Série C do Brasileiro

O Remo pode enfim ter a estreia do meia Jean Patrick. O jogador foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está apto para o jogo de segunda-feira (23), às 20h, no Colosso da Lagoa, pela Série C do Brasileirão. O jogador foi anunciado ainda no dia 4 de abril, mas ainda não entrou em campo pelo clube.

Sem atuar há mais de dois meses, Jean Patrick chegou ao Baenão para continuar o tratamento por causa de uma lesão na perna. Jean entrou em campo pela última vez no dia 2 de março, na eliminação do seu ex-clube, o CRB-AL, para a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil, em duelo válido pela primeira fase do torneio.

Jean Patrick chega para aumentar a concorrência no meio-campo azulino. O volante terá que disputar a preferência do técnico Paulo Bonamigo com Anderson Uchôa, Pingo, Paulinho Curuá, Marciel, Lailson e Henrique, que é da base. Jean Patrick contou que também pode atuar mais avançado e disputar posição com Albano, Erick Flores e Marco Antônio.

O Remo chega à partida de segunda (23) com a possibilidade de assumir a liderança da tabela - ainda que não seja de forma isolada -, com uma combinação de resultados. Acompanhe o jogo do Leão contra o Ypiranga-RS, fora de casa, lance a lance pelo portal OLiberal.com.