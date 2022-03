Provável titular contra o Caeté, Raul afirma que chega ao Remo para 'fazer gols mesmo'

Com a ausência de Brenner, ainda em fase de transição após ser diagnosticado com uma lesão muscular, Raul deve fazer sua estreia como titular com a camisa do Remo neste sábado, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense. Em entrevista coletiva na véspera da partida, o centroavante se mostrou consciente da expectativa da torcida para que ele ajude a melhorar o desempenho ofensivo do Leão.

"A gente chega para fazer gols mesmo, para estar ajudando a equipe, para estar dando o melhor. Então, tenho recebido muitas mensagens de apoio esses dias e tenho certeza que vai dar tudo certo", apontou Raul.

Contratado junto ao Cuiabá em fevereiro, o atacante chegou a entrar na partida da última rodada da fase de grupos do Parazão, contra o Águia de Marabá. Foram cerca de 15 minutos em campo. Agora, após mais tempo conhecendo o elenco remista, ele espera mostrar mais serviço.

"Acho que foi muito importante essas quase duas semanas. Deu para trabalhar bem a parte física, entrosar com a equipe e tenho certeza que a gente vai chegar bem para esse jogo", frisou.

O principal desafio do técnico Paulo Bonamigo nas últimas semanas foi ajustar a equipe para transformar em gols as oportunidades criadas. O Remo é apenas o 6º colocado em número de gols marcados no Parazão e terá pela frente um adversário que tem padrão de jogo bem determinado e encaixado.

"A gente trabalhou bem essa semana. Estamos focados e chegaremos, conta o Caeté, firmes para buscar a vitória. Chegaram alguns imagens deles, é um jogo que vai ser difícil, o campo não é muito bom, mas espero fazer uma grande partida e sair vitorioso", concluiu Raul.

Leão e Caeté fazem o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense neste sábado, a partir das 15h30, no Estádio Diogão, em Bragança. A partida de volta será na próxima terça-feira, no Baenão, em Belém. As duas partidas terão acompanhamento lance a lance por Oliberal.com, com vídeo da narração pela equipe de esportes da Rádio Liberal.