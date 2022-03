‘EmpoderaREMOs’: No mês da mulher, Remo realiza 6º encontro de mulheres remistas

Em comemoração ao mês da mulher, Remo realiza o 6º encontro de mulheres remistas, o EmpoderaREMOs. O evento ocorre no sábado (26), entre às 11h e 17h na sede social do clube. A programação terá uma mesa redonda com o tema “mulheres protagonistas na história do futebol”.

Além disso, serão oferecidos às mulheres serviços de saúde, descontos de 30% para adesão de planos anuais do sócio torcedor e 60% para parceiras do programa Nação Azul. Também terá sorteio de brindes.

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão do repórter de esportes de OLiberal.com, Andre Gomes)