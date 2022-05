Pressão! Quase 20 mil ingressos já foram vendidos para Cruzeiro x Remo pela Copa do Brasil

O Remo encara o Cruzeiro-MG na próxima quinta-feira (12), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será realizada às 19h30, na Arena Independência, na cidade de Belo Horizonte (MG) e o Leão Azul terá mais um adversário nesta partida decisiva. A torcida do Cruzeiro promete lotar o Independência e quase 20 mil pessoas já garantiram seus bilhetes para apoiar a Raposa.

O Cruzeiro liberou as vendas de ingressos no último domingo (8), e neste período aproximadamente 18 mil ingressos já foram comercializados para a partida contra o Remo. A diretoria do clube mineiro quer um público maior do que os 21.8831 torcedores, número da última partida da Raposa na Série B, diante do Grêmio-RS, no último final de semana. Alguns setores para o jogo diante do Leão Azul já estão esgotados, de acordo com o “Jornal O Tempo”. A Arena Independência, que pertence ao América-MG, possui capacidade de 23 mil pessoas.

De olho na cota de 3 milhões, o Remo possui a vantagem do empate para garantir vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil, já que venceu o primeiro jogo em Belém pelo placar de 2 a 1, de virada. Para avançar na competição nacional, o Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença, mas caso vença por um gol, a vaga na próxima fase será decidida nas cobranças de pênaltis.

Raposa x Leão Azul se enfrentam em Belo Horizonte, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.