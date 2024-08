Presidente do Remo critica postura da CBF ao alterar horário da partida contra o Londrina

O presidente do Clube do Remo não gostou nada de saber que a partida contra o Londrina teve o horário modificado para atender um pedido do adversário, que teve problemas no voo para Belém. Após a decisão da CBF em passar o jogo das 17h para as 21h deste sábado (17/8), Antônio Carlos Teixeira, indignado, assinou uma nota de repúdio contra a medida "unilateral" que, segundo ele, corrobora com o desprestígio dos clubes do Norte do país.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A partida entre Remo e Londrina é decisiva para ambos, mas o time visitante está em posição mais confortável, sendo atualmente o 7º colocado na tabela, com 26 pontos e, mesmo com uma eventual derrota, ainda estará no páreo, diferente dos azulinos, que não podem nem pensar em perder.

VEJA MAIS



Ao tomar conhecimento do pedido do adversário, o Clube do Remo também se movimentou e pediu a manutenção do horário original da partida, via Federação Paraense de Futebol (FPF), mas foi sumariamente ignorado, o que despertou a fúria do presidente. "Mais uma vez, nosso povo foi ignorado. Nossos argumentos foram desconsiderados e, de maneira unilateral, sem qualquer sentido, a partida foi alterada para àa 21h", reclamou Tonhão.

Confira a nota na íntegra:

O Clube do Remo vem esclarecer que discorda totalmente da decisão unilateral de alteração do horário da partida deste sábado (17), pelo Campeonato Brasileiro da Série C – 2024.

Mais uma vez, o povo paraense é desrespeitado com atitudes unilaterais, faltando menos de 24 horas para a partida, desrespeitando os milhares de torcedores que compraram ingressos, e ainda todos os transtornos de acesso que a alteração irá causar.

Durante toda a sexta-feira (16), o Clube do Remo acompanhou de perto o pleito de alteração da partida, apresentando todos os impeditivos que implicavam em total inviabilidade de alteração, bem como em prejuízos técnicos, financeiros e logísticos ao Clube do Remo.

Toda a comunicação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi feita através da Federação Paraense de Futebol (FPF), conforme previsto. Todavia, mais uma vez, nosso povo foi ignorado. Nossos argumentos foram desconsiderados e, de maneira unilateral, sem qualquer sentido, a partida foi alterada para às 21h.

Importante lembrar, que todas as dificuldades logísticas enfrentadas por essa ocasião da viagem para Belém, é enfrentada pelos clubes paraenses em todas as competições nacionais, sem que nenhuma providência seja tomada pelos responsáveis pela organização, apesar das inúmeras comunicações apresentadas.

O que resta evidente é que a suposta “igualdade” nunca é exigida quando o pleiteante é um clube do norte do Brasil. Não parece haver bom senso na apreciação dos “direitos” dos torcedores e do futebol do norte.

Nada jamais foi fácil para o Clube do Remo, mas com a força de nossa torcida, da história de nosso clube e dedicação de nosso plantel, iremos superar todas essas adversidades e, principalmente, toda essa campanha contra o Clube do Remo.

Discordamos de como tudo tem sido feito até aqui, para prejuízo do Remo e sua torcida, mas vamos com ainda mais força para mostrar o valor de nosso povo, que merece, sobretudo, RESPEITO!

Antônio Carlos Teixeira - Presidente do Clube do Remo