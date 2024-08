CBF acata pedido do Londrina e adia jogo contra o Remo; veja o novo horário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida entre Remo e Londrina, pela 18ª rodada da Série C. A mudança foi ocasionada por um atraso no voo da delegação, que inicialmente queria a troca do dia, mas aceitou a mudança apenas no horário. Assim, a CBF determinou que o jogo sai das 17h para às 21h deste sábado (17), no Mangueirão.

Inicialmente, a equipe paranaense estava programada para desembarcar em Belém nesta sexta-feira (16), mas uma série de empecilhos aéreos fizeram a viagem ser retardada, comprometendo a preparação do elenco após a chegada no local da partida. O atraso também contraria as regras da CBF para jogos fora de casa nas competições nacionais.

Devido à sucessão de atrasos, o clube visitante requereu a mudança de data, mas logo após voltou atrás e decidiu pedir apenas a troca do horário, para evitar uma escalada de alterações que prejudicaria o cronograma de viagens na Série C.

Entenda o caso

A delegação do Londrina tinha um voo agendado para sair do Paraná às 13h30, com destino a São Paulo. No entanto, o aeroporto da cidade foi fechado para reparos devido a um buraco próximo à pista, o que resultou no cancelamento do embarque. O aeroporto foi reaberto no início da tarde.

O voo do Londrina foi então remarcado para às 16h, mas acabou sendo novamente cancelado, desta vez pela companhia aérea GOL, que relatou problemas técnicos na aeronave. Segundo a assessoria do Londrina, a delegação permaneceu no aeroporto até as 19h, mas foi informada de que não conseguiria embarcar na quinta-feira (15).

Os jogadores foram liberados em seguida. Como todos os voos da Série C são operados pela GOL, parceira da CBF, a única alternativa para o clube foi um voo programado para esta sexta-feira (16), com partida prevista para às 13h30, com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A delegação chega na capital Belém por volta de 1h da manhã de sábado (17).