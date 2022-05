Pix ou restaurante? Brenner presenteia Leonan após assistência em partida do Remo

O atacante Brenner, artilheiro do Remo na temporada, marcou mais um gol com a camisa do Leão Azul na vitória sobre o Confiança, no último domingo (1º), pela quarta rodada da Série C. No entanto, o centroavante azulino tem dado um "incentivo" aos companheiros de equipe. Pra cada assistência recebida, Brenner faz uma tranferência de R$ 250 ou paga um jantar para o "garçom".

O "presente" do camisa 9 do Leão ganhou as redes sociais nesta segunda-feira (2), após o atacante marcar mais um gol. Em uma postagem no instagram, Brenner pediu para Leonan, autor da assistência, escolher um dos dois "prêmios".

Leonan foi rápido na resposta e escolheu um jantar. Segundo o lateral, a opção foi selecionada "só pela resenha". Veja:

O Remo volta a campo no próximo sábado (7), em partida contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Caso Brenner marque novamente, outro "garçom" será premiado pelo atacante.