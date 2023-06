Atacante Pedro Vitor teve participação direta em seis dos oito pontos do Remo na Série C

Depois de ter cinco derrotas seguidas, que culminaram na demissão do treinador Marcelo Cabo e a contratação de Ricardo Catalá, o Remo já não perde há cinco jogos. Além de dois empates, o Leão tem três vitórias, todas com gols do atacante Pedro Vitor.

O Remo marcou seis gols nos últimos cinco jogos. Contra o Águia, na volta da final do Parazão, Pedro Vitor empatou o confronto e Rodrigo - contra - virou para o Leão.

VEJA MAIS

No 1 a 0 contra o Confiança, Pedro Vitor marcou o gol da vitória, chutando da entrada da área aos 18 minutos do segundo tempo. Contra Brusque-SC e América-RN o atacante não marcou e o Remo não venceu. Contra a equipe de Santa Catarina, Claudinei foi quem balançou as redes.

E na oitava rodada da Série C, Pedro Vitor, aos 4 minutos do primeiro tempo, também com um chute da entrada da área, marcou o gol que abriu o placar na vitória do Remo por 2 a 0 em cima da Aparecidense, fora de casa, no último domingo (11). Fabinho fez o segundo do Leão.

Melhores momentos de Aparecidense 0 x 2 Remo:

Dos oito pontos conquistados pelo Remo na Série C, Pedro Vitor participou - com gols - diretamente de seis.

Começo ruim

Vice-artilheiro do Leão na Série C, Pedro Vitor até marcou um gol na segunda partida como titular, na vitória por 1 a 0 contra o São Francisco, pelo Campeonato Paraense, mas foi o único gol do atacante nos primeiros 20 jogos pelo Leão.

Hoje, o atleta tem 4 gols marcados em 25 partidas, com uma média de 1 gol a cada 425,47 minutos. Se forem contados apenas os últimos cinco jogos, em que o atacante marcou três gols, esse número muda para 1 gol a cada 140 minutos em campo.