Parceria entre Remo e empresa de energia solar leva torcedores à beira do gramado no Re-Pa

Quatro torcedores do Clube do Remo acompanharam a primeira partida da final do Campeonato Paraense, contra o Paysandu, de um lugar pouco comum: dentro do campo, atrás do gol. A experiência foi proporcionada por uma ação do programa de sócio-torcedor Fenômeno Azul, em parceria com a empresa Resolve.

A presença dos torcedores na área técnica ocorreu durante o clássico desta quarta-feira (7), no Mangueirão, e coincidiu com a vitória azulina por 3 a 2. A ação permitiu que os convidados assistissem ao jogo bem próximos dos jogadores, da comissão técnica e da movimentação à beira do campo.

Membros do Programa Sócio Torcedor do Clube do Remo. (Ascom Remo)

Para participar das ações do programa de sócio-torcedor Fenômeno Azul, os torcedores poderão escolher entre quatro planos para se tornarem sócios do clube: Ferinha, Embaixador Azul, Maior do Norte e Rei. Na lista de benefícios, o torcedor poderá ter descontos nas lojas oficiais do clube, cursos de pós-graduação, inglês e em locais parceiros do Leão Azul, como óticas e clínicas odontológicas, além de benefícios exclusivos.

Para mais informações acesse o site do sócio-torcedor (clique aqui) ou na central do sócio, na sede social.