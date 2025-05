Viradas em clássicos Re-Pa decisivos não ocorrem desde 2023; confira

O Remo conseguiu uma vitória importante sobre o Paysandu na última quarta-feira (7), no Mangueirão. Com o placar de 3 a 2, o Leão Azul vai para a decisão do próximo domingo (11) com a vantagem de um gol. Mesmo que pequena, a superioridade é significativa, pois, nos últimos anos, nos clássicos Re-Pa decisivos, não houve viradas.

A última virada registrada em um duelo entre Remo e Paysandu foi em 2023, na Copa Verde. Na ocasião, o Leão Azul e o Bicola se enfrentaram na semifinal do torneio. O time azulino venceu a primeira partida por 1 a 0. No entanto, na volta, o Papão fez 2 a 1 e levou a disputa para os pênaltis, onde venceu por 4 a 2 e avançou para a final. Para a época, essa foi a única virada em pouco mais de 10 anos.

Além disso, o triunfo azulino daquela ocasião havia sido o último do clube sobre o Bicola até a vitória da última quarta-feira.

VEJA MAIS

De 2023 até o momento, foram oito confrontos Re-Pa — sendo quatro em decisões — e nenhuma virada, com o empate predominando entre os times.

Em 2022, por exemplo, na final do Parazão, o Paysandu até conseguiu a virada após perder por 3 a 0 no primeiro jogo. Contudo, no segundo, marcou três gols, mas sofreu um do Remo e perdeu o título.

Remo e Paysandu vivem situações diferentes na temporada 2025. Enquanto o Leão Azul está há nove partidas sem perder, o Papão amarga o décimo jogo sem vencer, o pior jejum do clube na década.

Do que cada time precisa no último Re-Pa da final?

No próximo domingo, o Papão terá a dura missão de reverter o placar. Na partida de volta, o Paysandu precisará vencer por um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis, ou por dois ou mais gols de vantagem para conquistar o título direto.

Já o Remo precisa apenas de um empate ou uma vitória simples.

A decisão do Parazão ocorre no próximo domingo (11), às 17h, no estádio Mangueirão. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na rádio Liberal+.