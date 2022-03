Parazão: Remo está invicto há 15 partidas, mas apresenta baixo aproveitamento em 2022

Com a derrota do Paysandu para o Castanhal na última rodada da primeira fase do Parazão, o Remo é a única equipe invicta do torneio. A invencibilidade azulina, inclusive, está chegando a um patamar recorde. Já são 21 jogos sem perder uma partida sequer pelo estadual.

A última derrota azulina no Parazão ocorreu há quase dois anos, em setembro de 2020. Na ocasião, o Leão Azul perdeu a final do campeonato por 1 a 0 para o Paysandu, gol marcado por Anderson Uchôa, atualmente jogador azulino.

Desde então o Remo engatou uma sequência sem derrotas no Paraense. No torneio de 2021, o Leão terminou invicto a competição, mas ficou apenas em terceiro lugar. A equipe azulina foi eliminada pela Tuna Luso, nos pênaltis, nas semifinais, após dois empates em 1 a 1.

Neste ano, a série invicta permanece, mas bastante criticada pela torcida. O Remo, até o momento, acumula oito jogos pelo Parazão, sendo três vitórias e cinco empates. Os números de aproveitamento são baixos: apenas 58,3%.

Invencibilidade na temporada

Gedoz na última derrota do Remo, contra o Goiás. (Thiago Gomes/ O Liberal)

A sequência sem derrotas do Remo não está restrita apenas a partidas do Parazão. Levando em consideração jogos de todas as competições, o Leão Azul está invicto a 15 partidas. A última vez que a equipe azulina saiu de campo derrotada foi no ano passado, quando perdeu por 1 a 0 para o Goiás, pela 36ª rodada da Série B.

Desde então o Remo não sabe o que é perder. Neste intervalo, a equipe azulina ainda venceu um clássico Re-Pa e conquistou o título da Copa Verde.

No entanto, o aproveitamento azulino neste período é bem baixo. Nas 15 partidas de invencibilidade, o Leão venceu apenas 5. Os outros 10 jogos terminaram empatados. Esses números deixam o leão com 55,5% de aproveitamento no período.

A próxima partida do Remo no Parazão será na quinta-feira (10), às 15h30, contra o Caeté, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com